Alles zum Thema nachhaltiges Bauen

Foto: © Messe Bozen

Die heimische Bauwirtschaft boomt und die derzeitige Verknappung der Rohstoffe und Halbfertigteile machen eine immer bessere Planung vonnöten. Daher kommt die nächste Klimahouse genau zur rechten Zeit, erstmals mit zwei Bühnen in den Messehallen: Auf der einen findet das „Klimahouse Innovation Forum" zur Zukunft des nachhaltigen Bauens statt, während die zweite als bewährte „Klimahouse Academy" in Zusammenarbeit mit Partnern und Verbänden der Ausbildung widmet. Die Themen reichen vom heiß diskutierten und stark genutzten Superbonus 110% über zukunftsfähige Technologien für energieeffizientes Bauen und Sanieren bis hin zu einem nachhaltigen Wohnkomfort.Zum Publikumserfolg wurde Klimahouse auch aufgrund des einzigartigen Informations- und Weiterbildungsprogramms: neben Fachtagungen, Startup-Pitches und geführten Besichtigungen stehen am Samstag kostenlose Beratungen auf dem Programm. Insgesamt stehen am letzten Messetag die Bauherren ganz im Mittelpunkt am Stand der KlimaHaus Agentur. Hier findet eine ganze Reihe an Veranstaltungen eigens für Privatpersonen statt, die ihr Haus oder ihre Wohnung umbauen oder renovieren wollen. Und hier bietet sich interessierten Häuslebauern wieder die Möglichkeit zu persönlichen und kostenlosen Gesprächen zu allen Fragen rund um energieeffizientes Bauen und Sanieren.Nicht fehlen dürfen auch 2022 drei Initiativen, die inzwischen zu Recht als Bezugspunkte für die gesamte Baubranche gelten. Allen voran der Klimahouse Congress, jene Fachkonferenz über nachhaltiges Bauen, die von der KlimaHaus Agentur organisiert wird und drei Tage lang die renommiertesten Referenten und die innovativsten und zukunftsweisenden Projekte exklusiv im MEC Meeting & Event Center Südtirol präsentiert und zu einem späteren Zeitpunkt auf Anfrage gegen Gebühr online zugänglich sein wird. Daneben der renommierte Klimahouse Prize, die Auszeichnung für die herausragendsten Aussteller in den Kategorien Innovation, Market Performance, Kreislaufwirtschaft und Startup sowie Mobilität, die vom Politecnico in Mailand und Messe Bozen vergeben wird. Und schließlich die legendären Klimahouse Tours in Zusammenarbeit mit der Architekturstiftung Südtirol: fünf geführte Besichtigungen zu fünf unterschiedlichen Themen in acht Südtiroler Gemeinden zu zehn einzigartigen Gebäuden.Mit der online gekauften Eintrittskarte für 11 Euro kommt man nicht nur günstiger auf die Messe, sondern hat gleichzeitig seinen Gratis-Fahrschein für die öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Südtirol zum und vom Messegelände gelöst.