Alperia präsentiert weitere Hilfen für Südtiroler Familien – Jetzt online Alperia Familienbonus anfragen

Mit dieser Maßnahme will Alperia seine Nähe zu Südtirol unter Beweis stellen und einen konkreten Beitrag zur Stärkung der Familien leisten, die besonders von den steigenden Energiepreisen betroffen sind.In den Genuss des Alperia Familienbonus kommen alle Haushaltskunden in Südtirol, die ein Alperia Stromangebot auf dem freien Markt und minderjährige Kinder im selben Haushalt oder steuerlich zu Lasten lebende Kinder zwischen 18 und 24 Jahren haben. Der Familienbonus wird in drei gleichen Raten auf den Stromrechnungen ausgezahlt, die nach dem Datum der Antragstellung ausgestellt werden. Falls die erste ausgestellte Rechnung niedriger als der fällige Bonusbetrag ist, wird der restliche Bonusbetrag von den nachfolgenden Rechnungen abgezogen, bis der Bonus aufgebraucht ist. Der Bonus gilt nur für die Stromlieferung am Hauptwohnsitz in Südtirol.Wer die Voraussetzungen erfüllt, kann den Bonus innerhalb 30. Juni 2023 online unter www.alperia.eu/familienbonus anfragen. Dafür muss lediglich ein Formular mit Kundenummer, Steuernummer und POD ausgefüllt werden. All diese Daten sind auf der letzten Stromrechnung zu finden. Der Bonus wird mit den nächsten Rechnungen ausbezahlt. Weitere Details und Informationen zu den Voraussetzungen gibt es auf der Internetseite.Aufgrund der großen Nachfrage verlängerte Alperia außerdem das Stromangebot Alperia Eco, das jetzt bis 30. Juni 2023 abgeschlossen werden kann. Damit gibt es für den Hauptwohnsitz in Südtirol zwei Jahre lang jeweils 125 kWh pro Monat zu einem günstigen, zeitzonenunabhängigen Fixpreis (0,1428 €/kWh), der deutlich unter dem aktuellen Marktpreis für Stromangebote liegt. Der darüber liegende Konsum wird zum Börsenpreis (PUN) mit einem Aufschlag von nur 0,00882 €/kWh verrechnet. Auch dieser Preis liegt unter den Marktpreisen in Südtirol und unter jenen des geschützten Strommarkts. Der Abschluss von Alperia Eco erfolgt einfach und papierlos online über die Internetseite www.alperia.eu/eco.