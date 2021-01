Alpewa bei der Klimahouse 2021 Digital Edition

Lösungen für Dächer jeder Form

Lösungen für Dächer, die unproblematisch einsetzbar, anpassbar und reparierbar sind

Materialien, die extremen Bedingungen standhalten

Die Corona-Pandemie hat uns in vielerlei Hinsicht vor Augen geführt, wie wichtig der Ort ist, an dem wir leben. Einst war die Architektur als Raum gedacht, der die Menschen vor dem Wetter schützen sollte. Heute stimmt dieses ursprüngliche Konzept immer noch, ja es stellt sogar einen der Eckpfeiler des zeitgenössischen Bauens dar. Wenn wir heutzutage in allen Lebensbereichen nachhaltiges Wachstum und zukunftsgerechte Lösungen anstreben, so ist es auch in die Architektur unerlässlich, sich für eine sorgfältige Auswahl von nachhaltigen Baumaterialien zu entscheiden. Nur so wird Bauen und Architektur zum Garant für eine bessere Lebensqualität.Das Thema Nachhaltigkeit spielt beieine große Rolle. Aus diesem Grund setzt das Unternehmen auf recycelbare, wiederverwendbare und vor allem auf langlebige Produkte und Materialien, welche die Baukosten gering halten und die Renovierungskosten minimieren. Mit einer zukunftsgerechten Vision vor Augen präsentiert Alpewa bei der Klimahouse 2021 zwei seiner interessantesten Produkte für flache und geneigte, durchgehende und nicht durchgehende Dächer.Es handelt sich dabei einerseits um das traditionelleund andererseits um die innovativenObwohl die beiden Produkte sehr unterschiedlich erscheinen, haben sie tatsächlich einige Gemeinsamkeiten.Beide sind geeignet, wenn man auf der Suche ist nach: