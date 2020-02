Alpewa lädt zur Jahresvollversammlung der Südtiroler Spengler Innung

Alpewa stellt als Gastgeber und Hauptsponsor auch dieses Jahr wieder die Räumlichkeiten für die Versammlung zur Verfügung. In den Werkhallen des Familienunternehmens in der Negrellistraße 23 in Bozen lässt der Förderverein am Freitag, 7. Februar das vergangene Jahr Revue passieren und stellt das neue Programm für das Jahr 2020 vor.





Die „Südtiroler Spengler Innung“ wurde vor rund 6 Jahren in denselben Räumlichkeiten der Familie Niederfriniger (Alpewa) gegründet und setzt sich seitdem für den Berufsstand der Spengler ein. Die Berufsgemeinschaft der Bau- und Galanteriespengler feiert heuer hingegen bereits ihr 46-jähriges Bestehen: Damals wurde der im Zweiten Weltkrieg aufgelöste Verband der oberösterreichischen Spengler auf Initiative von Walter Niederfriniger, einer der 3 Gründer von Alpewa, neu gegründet.Im Rahmen der Jahresvollversammlung wird auch dieses Jahr wieder auf die Errungenschaften und Herausforderungen des vorigen Jahres zurückgeblickt. Außerdem werden die Pläne und Ziele für das kommende Jahr festgelegt und präsentiert. Zusätzlich können sich die Teilnehmer auf drei Fachvorträge, unter anderem zum Thema Sicherheit am Dach, freuen: Der Spenglervereinigung ist es ein Anliegen, dieses Thema auch in Zukunft weiterhin zu thematisieren und somit mehr Menschen dafür zu sensibilisieren.Beginn der Veranstaltung ist um 14 Uhr in der Bozner Negrellistraße 23.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.

som