Alpewa’s Innenräumen mit außergewöhnlichem Charakter

Gäste zum Staunen bringen, nicht nur durch hervorragendem Service und kulinarischen Köstlichkeiten, sondern schon vorher - mit diesem Gedanken hat sich die Südtiroler Gastronomie längst angefreundet, so wie auch das Panorama Wellness Resort Alpen Tesitin in Taisten/Welsberg, das Gasthof Sonne im Sarntal und das Restaurant Meta, mit atemberaubendem Blick über die Dächer Bozens.Bereits beim Eintreten fallen die ersten Blicke auf das exklusive Design, dem starken modernen Charakter, in Kombination mit edlen Materialien.Flexible Lösungen, nach Maß gefertigt, die Vielfalt der modernen Fertigungsverfahren mit dem Aluminium, Edelstahl Rostfrei, Stahl, Kupfer etc. 3D verformt werden, ermöglicht auf die individuellen Wünsche der Architekten, Bauherren und Designer einzugehen.Das 5 Sterne Hotel Alpen Tesitin in Welsberg ist ein Kraftort für Ruhesuchende und Wellnessfans, ein Refugium für Naturliebhaber und der ideale Ausgangspunkt für Dolomitenentdecker. Vor kurzer Zeit wurde es renoviert, die gesamte Außenarchitektur wurde mit viel Glas, Metall und Holz neu gestaltet. Die champagner-farbige, spiegelpolierte Oberfläche „3D Dune Small“ der Marke Fielitz funkelt mit ihren 150m² über die großräumige Eingangshalle und begeistert gleich bei der Ankunft die zahlreichen Gäste und im selben Augenblick wandert der Blick auch schon sogleich zur Decke.Der Bozner Campo Franco vereint die Genusswelt für die regionale Genuss Küche mit der Leichtigkeit der mediterranen Gastronomie. Wo die Genusswelt auf global inspirierte Küche trifft, entsteht ein Wohlfühlort für Kulinarik-Fans. Das 2021 eröffnete Restaurant Meta im Herzen von Bozen inspiriert mit Küche auf höchstem Niveau und ist ein echter Hingucker, ob bei einem gemütlichem Glas Prosecco oder beim Dinner mit Freunden. Das Interior des Lokals bringt es auf den Punkt, die vergoldete Dune Small 3D Platte „T2/3“ der Marke Fielitz ist ein wahrer Blickfang.Die Restauranteinrichtung entscheidet darüber, ob man sich wohlfühlt. Neben hervorragenden Speisen wollten sich Gäste unterhalten, Spaß haben und eine schöne Zeit verbringen. Gelungen ist dieses Konzept auch dem Gasthaus Sonne in Astfeld, eingebettet in den Sarntaler Alpen. Installiert wurde dabei die Fielitz „Wasser Welle“ – ein gelochtes schallabsorbierendes Unikat, nach den Wünschen der Betreiber individuell angefertigt.

