Alpine Auszeit in Tirol

Im schönen Tirol, vor den Toren der Tiroler Erlebniswelt Serfaus-Fiss-Ladis, erwartet Sie das Boutique Apartment Sonnenhang. Hier, im familiengeführten Bergresort mit lediglich 5 liebevoll und persönlich gestalteten Boutique-Apartments und beeindruckendem hauseigenem Rooftop-Spa finden Sie Erholung und Entspannung vom Alltag. Fernab von jeglichem touristischem Trubel warten Luxus und kostbare Privatsphäre auf Sie. Umgeben von saftig grünen Wiesen und Wäldern ist das Bergresort ein Ort der Ruhe und Gelassenheit. Lauschen Sie dem Rauschen der Blätter im Wind und dem Gesang der Vögel und finden Sie so Ihren inneren Frieden.Dank traumhafter Lage und feinster Ausstattung des Hotels bieten sich Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Gestaltung Ihrer Tage im Retreat. So lockt beispielsweise der Naturpark Kaunergrat zu ausgiebigen Entdeckungstouren. Begeben Sie sich auf Erkundungstour und entdecken Sie die wohltuenden Schätze der Natur. Wenn Sie sich nach etwas mehr Erholung sehen, heißt Sie der hauseigene Rooftop-Spa mit Whirlpool willkommen. In perfekter Abstimmung nach erlebnisreichen Tagen in der Tiroler Bergwelt finden Sie hier eine Ruhepause mit Alpenpanorama. Genießen Sie Wärme und Entspannung in Zirbensauna, Dampfbad oder auf Infrarotliegen mit hinreißendem Gipfelblick – innere Ruhe und Entspannung garantiert.Ein weiteres Highlight Ihres Aufenthalts ist das täglich für Sie frisch zubereitete Frühstück. Frische Brötchen, Eier, eine Vielzahl an Früchten und köstlich duftender Kaffee geröstet in Tirol, zum Start in den Tag bleiben keine Wünsche offen. Erstklassige Zutaten und ausgewählte Köstlichkeiten lassen Sie so voll auf Ihre Kosten kommen. Dank einer voll ausgestatteten Küche steht Ihnen außerdem die Möglichkeit zum Lieblingsdinner in völliger Privatsphäre offen. Ein gemütliches, selbst zubereitetes Dinner zu zweit verspricht den perfekten Ausklang eines ereignisreichen Tages.Buchen Sie jetzt Ihre ganz persönliche Auszeit und genießen Sie schon bald den Zauber der unberührten Natur der Tiroler Berge – und erfüllen Sie sich Ihre sehnlichsten Urlaubsträume auf Secret Escapes Wellness-Erlebnis mit Blick auf die Tiroler Berge – mit Rabatten bis zu -60% bei Secret Escapes Mehr erfahren Entdecken Sie diesen und viele weitere Deals jetzt bei Secret Escapes – Jetzt kostenlos anmelden und Mitglied werden!

