Alta Badia: Nostalgie-Party zum Saisonschluss

Foto: © Freddy Planinschek

Alta Badia bietet bis zum 11. April herrliche Skitage mit langen Frühjahrstagen und viel Sonne. Zum Ende der Saison verwöhnt das malerische Dolomitental seine Gäste noch einmal mit unvergesslichen Erlebnissen. Der 9. und 10. April stehen ganz im Zeichen eines Retro Events, das bereits zum sechsten Mal stattfindet. Gute alte Zeiten und viel Romantik wird es im ganzen Skigebiet zu spüren geben.Die Ski Carousel Vintage Party beginnt am Nachmittag des Sonntags 9. April, wo es ganz oben auf 2.000m Höhe nostalgisch zu geht.Bei der Crëp de Munt Hütte wird ab 12:30 Uhr die „Tanzlmusi Volxbrass“ traditionelle Melodien auf einer modernen Weise interpretieren und in der Club Moritzino spielt DJ Thomas Dorsi die bekanntesten Beats der 80er und 90er Jahren ab 13:30 Uhr. Am Abend werden auch einige Betriebe im Dorf La Villa eine Retro-Atmosphäre anbieten und zwar im Durni’s Pub mit Musik von Stefan und beim Restaurant La Bercia, wo ein Vintage-Open-Air Konzert mit der Gruppe „Magazzino commerciale“ um 18:00 Uhr auf dem Programm steht.Am Sonntag 10. April messen sich die Skifahrer bei einem ebenfalls betont nostalgischen Skirennen ab 10:00 Uhr auf der La Para Piste, wo sie wie anno dazumal um alte Tore kurven und einige Hürden meistern müssen. Dort ist auch ganz nostalgisch einer der letzten Lifte mit Bügel in Betrieb. Teilnehmen kann bei diesem Rennen im Prinzip jeder; Voraussetzung ist nur, dass keine Carvingski sondern möglichst alte Bretter zum Einsatz kommen. Anmeldungen können am Tag des Rennens vor Ort gemacht werden.Die teilnehmenden Hütten im Skigebiet wählen ihre ganz spezielle Retro Periode aus, zu der sie dann die passende Atmosphäre, die Dekoration und natürlich die Musik aufbereiten. In der Piz Boé Alpine Lounge wird am Vormittag die traditionelle „pan dales 9“ Marende serviert und die „Homeless Band“ kümmert sich um die musikalische Unterhaltung während in der I Tablá Hütte die Gruppe Wisetime und DJ Elvis die Skifahrer auf der Terrasse mit nostalgischen Liedern unterhalten werden. In den Hütten Crëp de Munt, La Tambra, Las Vegas, La Para, Club Moritzino und Bioch werden DJs die besten Hits der vergangenen Jahrzehnte auflegen.Die Teilnehmer werden gebeten, während der Veranstaltung mit möglichst originaler alter Ausrüstung und entsprechender Kleidung unterwegs zu sein, für eine möglichst nostalgische Atmosphäre im ganzen Skigebiet. Die Veranstaltung wird von der Tourismusgenossenschaft Alta Badia, Alta Badia Brand und der Liftgesellschaft Skicarosello organisiert.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.