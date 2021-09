Altes bewahren und Neues wagen: Alpewa ist mit dabei

Die Generalsanierung des Becherhaus mit Zubau einer neuen Stube an der Ostseite beginnt bereits im August 2020. Der alte Bestand der Fassade und des Dachbilds errichtet von der Sektion Hannover des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins im Jahre 1894, sollte im Bauprojekt integriert werden, schon damals wurde das Dach mit verzinktem Stahl gedeckt, ein Material, das unter anderem durch die Festigkeit und Vielseitigkeit überzeugt. Geliefert wurde das Rohprodukt von der Firma Alpewa aus Bozen, Vorreiter im metallverarbeitenden Baugewerbe des Alpenraums und Norditalien.Kein Wasser, viel Schnee und absolute Abgeschiedenheit machten die Arbeiten am Becherhaus zu einem besonderen Erlebnis, der Transport von Personal und Material war nur mit Helikopter möglich, unvorstellbar und nicht realisierbar ohne einer exakten Organisation und einem professionellem Planungsteam. Temperaturen bei bis zu minus 30 Grad, Platzmangel bei der Lagerung von Material, Windböen und Lawinengefahr stellten nur einige Herausforderungen am Projekt dar, „hier ist man auch sich alleine gestellt“ erzählt Peter Trenkwalder, zuständiger Projektleiter der höchsten Baustelle Südtirols.Das Dach des denkmalgeschützten Gebäudes wurde mit verzinktem Stahl (6/10mm) der Marke Voest Alpine gedeckt, das Besondere daran ist die Zinkauflage. Die Resistenz des Materials (Windlasten bis zu 220km/h) und die Optik haben gleich zu Beginn der Arbeiten bei der Produktwahl überzeugt, ebenso spielte das Thema Nachhaltigkeit eine nicht unbedeutende Rolle. Transportiert wurde das Material per Hubschrauber, ein komplexes Manöver, denn die Lage am Berg, besonders auf dieser Meereshöhe kann schnell umschlagen, wo vorher noch die Sonne strahlt, kann innerhalb weniger Sekunden ein Nebelfeld aufziehen.Das Planungsteam der Becherhaus Sanierung hat insgesamt 390 m² Dachfläche verlegt.Die Architekten und Ingenieure Ing. Pardeller Hans, Ing. Verginer Norbert, Arch. Eleonora Kraus sowie das gesamte Planungsteam des Becherhauses rund um die Trenkwalder & Partner GmbH haben eine fantastische Arbeitet geleistet, mit einer klaren Vision vor Augen und der nötigen Erfahrung.

