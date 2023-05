Altmauerfest in Auer

Foto: © live-style.it

Kulinarisches Fest

Foto: © live-style.it

Live-Musik & DJs

Drei Tage lang finden die Festlichkeiten in den urigen Gassen des historischen Zentrums von Auer statt. 10 Stände, ein reichhaltiges gastronomisches und musikalisches Angebot und fast 900 Freiwillige, die an der Organisation dieses Ereignisses beteiligt sind, das sich im Laufe der Jahre zu dem Ereignis schlechthin im Unterland entwickelt hat.Nach einer vierjährigen Pause steht das Altmauerfest vor der Tür und zwar in seiner 11. Auflage: Von Donnerstag, den 1. Juni bis Samstag, den 3. Juni wird das Aurer Oberdorf mit Menschen, Musik und Spaß gefüllt sein. Am Donnerstag findet die „Opening night“ mit der Eröffnung auf dem Kirchplatz um 18 Uhr statt, am Freitag der „Aperitivo lungo“ und am Samstag der „Familientag“ mit Spielen und Unterhaltung durch die Vereine VKE und KFS.Das Altmauerfest ist ein Synonym für ein kulinarisches Fest. In der Tat gibt es kein Dorffest mit einer so großen gastronomischen Vielfalt. Von traditionellen Gerichten bis zu internationalen Spezialitäten, von gegrilltem Fleisch bis zu Fisch und Paella ist für jeden etwas dabei! Auch in diesem Jahr wird dem Umweltgedanken besondere Aufmerksamkeit gewidmet, was durch das Logo „Be cool, don’t waste“ unterstrichen wird. Die Speisen und Getränke werden auf Tellern aus nachhaltigen Materialien und in Gläsern aus Glas serviert.Das musikalische Angebot wird der Veranstaltung sicher gerecht: An den drei Tagen werden sich 22 Bands auf den Bühnen der Stände abwechseln.Was die Genres angeht, hat man die Qual der Wahl: von Volksmusik bis Rock, von Pop bis zu 6 DJs, die das Publikum zum Tanzen bringen. Um das Programm abzurunden, gibt es am Freitag um 18.30 Uhr eine Parade mit den Musikkapellen Auer und Neumarkt, der Volkstanzgruppe Montan und den Schuhplattlern Tramin.