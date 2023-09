Laut einer Studie kann die Progression einer Alzheimer-bedingten Gedächtnisstörung bei bis zu 40% der Fälle durch Prävention verhindert oder verlangsamt werden. Wenn die Krankheit aber einmal diagnostiziert ist: Wie sieht heute die Pflege im Krankenhaus aus?Zu diesen Themen referieren am 21. September, dem Welt-Alzheimer-Tag, Christian Wenter, Primar der Geriatrie am Krankenhaus Meran, und Miriam Piva, Pflegekoordinatorin der Geriatrie am Krankenhaus Bozen. Mit auf der Bühne ist auch Edith Moroder, Vizepräsidentin von „Alzheimer Südtirol Alto Adige“ und Autorin des Buches „Im Treibsand – Leben mit Demenz“.„Alzheimer vorbeugen – Geht das?“ am Donnerstag, 21. September 2023 mit Beginn um 20 Uhr im Stadttheater Meran. Eine Simultanübersetzung ist vorgesehen, der Eintritt ist frei.Alle Infos sind auch unter www.gesundheit-suedtirol.it zu finden.