Am 3. Juni beginnt das sechzehnte Trienter Wirtschaftsfestival

Ökonomen und Wissenschaftler verschiedener Disziplinen sowie Vertreter nationaler und lokaler Institutionen diskutieren über den Umgang mit einem völlig neuen Szenario auf wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Ebene. COVID-19 hat den wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen Rahmen, in dem wir alle leben, radikal verändert.In diesem neuen Kontext hat der Staat wieder eine primäre Rolle im Leben der einzelnen Bürger eingenommen, wie Tito Boeri, wissenschaftlicher Leiter des Festivals, bei der Vorstellung des Programms 2021 schreibt: „Die Coronavirus-Pandemie hat dazu geführt, dass der öffentliche Sektor auf noch invasivere Weise in unser Leben eingreift und selbst die intimsten Details unseres Alltags regelt: von der Frage, wann wir ausgehen können, bis hin zu den Menschen, die wir zum Essen einladen dürfen. Um es klar zu sagen: Er hat dies (wenn auch nicht immer) aus guten Gründen getan, und andere Länder mit einer weniger invasiven Staatsregierung haben dies bitter bereut. Tatsache ist, dass wir, wenn wir aus der Notlage herauskommen, einen stark vergrößerten Staat vorfinden werden, der in Bereiche eingedrungen ist, die vorher ausschließlich der Privatinitiative überlassen waren“.„Das Ende der Pandemie - so Boeri weiter - kann eine Gelegenheit sein, die Grenzen des Staates neu zu ziehen und seine Präsenz dort zu verstärken, wo der Bedarf am größten ist, und gleichzeitig seinen Rückzug anderswo zu planen. Es besteht kein Zweifel - so Boeri weiter - dass die Pandemie ein Stresstest für die öffentlichen Verwaltungen war. In nicht wenigen Fällen sind sie gescheitert, und wir müssen aus diesen negativen Lektionen ebenso viel lernen wie aus den positiven“.Informationen zu Programm und Referenten finden Sie unter https://www.festivaleconomia.it/it

