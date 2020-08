Amsterdam-Abenteuer mit maritimem Aufenthalt

Die Füße hochlegen und gleichzeitig einen spektakulären Ausblick genießen – wenn das für Sie auch nach dem perfekten Hotelaufenthalt klingt, sollten Sie sich das Boat & Co in Amsterdam nicht entgehen lassen. Direkt dem Hafen zugewandt, angeschmiegt an die moderne City-Skyline, bezaubert Sie das Boat & Co mit einer stilvollen und hochwertigen Inneneinrichtung, die Komfort auf allen Ebenen verspricht.Um sich gestärkt und vitalisiert in das bunte Stadtgetümmel zu stoßen und Amsterdams Facetten zu erkunden, bereitet ihnen das Hotel ein köstliches Á-la-carte-Frühstück zu, aus erlesenen frischen und lokalen Zutaten. Abends können Sie die Bar im Atrium aufsuchen, um den Tag bei einem aromatischen Cocktail Revue passieren zu lassen.Den nötigen Ausgleich zum turbulenten Programm der Großstadt bietet der Spa-Bereich des Hotels. Vergessen Sie alle Sorgen des Alltags in der Sauna, lassen Sie sich bei einem Dampf- oder Fußbad verwöhnen oder beginnen Sie den Tag mit einem Workout im hoteleigenen Fitnessbereich.Eine Reise nach Amsterdam lohnt sich aus vielerlei Gründen. Von stylischen Restaurants und Bars über sensationelle Sehenswürdigkeiten wie den Königlichen Palast bis zu einem Lebensgefühl von Leichtigkeit – der Charme von Amsterdam ist stets spürbar und wird diesen Städtetrip unvergesslich machen. Sie wollen das Leben in Amsterdam wie ein Einheimischer genießen? Schwingen Sie sich auf ein Fahrrad und nutzen Sie die optimal ausgebauten Fahrradwege zum Erkunden der Hauptstadt.Dieses und viele weitere exklusive Angebote zum Bestpreis finden Sie auf Secret Escapes. Entdecken Sie Europas Perlen und buchen Sie guten Gewissens. Ihre Gesundheit liegt uns sehr am Herzen und dementsprechend sind unsere Angebote bis zu 8 Tage vor Reiseantritt kostenlos stornierbar.So können Sie Ihren Sommer sorgenfrei genießen!Entspannung mit berauschendem Ausblick – bis zu -60% bei Secret Escapes Mehr erfahren!

som