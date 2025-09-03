<b>Ein Abend voller Musik und Emotionen<\/b><BR \/><BR \/>Mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus <b>Blasmusik, Funk und bayrischem Lebensgefühl<\/b> sorgt LaBrassBanda für ausgelassene Stimmung – Tanzen, Lachen und Mitsingen sind garantiert. Den perfekten Auftakt liefert die Südtiroler Formation „<b>Sunnseit Brass<\/b>“, sieben junge Musiker aus dem Eisacktal, die das Publikum schon vorab zum Beben bringen.<BR \/><BR \/><b>Genießen, Feiern und das Ambiente spüren<\/b><BR \/><BR \/>Nicht nur musikalisch, auch kulinarisch ist alles vorbereitet: Die Vereine vom <b>Laubenkomitee Glurns<\/b> verwöhnen die Gäste mit regionalen Spezialitäten und Getränken – ganz im Sinne der Dreiländerregion. Unter freiem Himmel, zwischen Stadtmauern und Festivalflair, entsteht so ein einzigartiges Ambiente – ein spätsommerliches Fest für alle Sinne.<BR \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-71249784_gallery" \/><BR \/><BR \/><BR \/><b>Programm & Tickets<\/b><BR \/><BR \/>•<\/TD><TD><b>18:00 Uhr:<\/b> Einlass aufs Festivalgelände<BR \/>•<\/TD><TD><b>19:00 Uhr:<\/b> Warm-up mit Sunnseit Brass<BR \/>•<\/TD><TD><b>20:30 Uhr:<\/b> LaBrassBanda live on stage<BR \/><BR \/>Tickets sind erhältlich <b>online unter<\/b> <a href="https:\/\/venosta-festival.com\/?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">venosta-festival.com<\/a> oder vor Ort in den Tourismusbüros der Ferienregion Reschensee.<BR \/><BR \/>Das Venosta Festival ist mehr als ein Konzert: Es ist ein grenzenloses Kultur- und Musikvergnügen, das Südtirol, Österreich und die Schweiz verbindet. Ein Abend, den man sich nicht entgehen lassen sollte.<BR \/><BR \/><b>LaBrassBanda in Glurns – seid dabei und erlebt Festivalstimmung pur!<\/b><BR \/><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="eBJl54AK"><\/video-jw>\n