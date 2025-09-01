Vom kleinen Einzelhändler zu einem der Top 100 Unternehmen in Südtirol: Anjoka in Pfalzen feiert 30-jähriges Firmenjubiläum. Und das richtig: Mit Südtirols größtem Kinderfest in Kooperation mit Radio2000 und “Die Antenne“. 20 Hüpfburgen, 50 weitere Attraktionen – und alles kostenlos! Dazu ein Showprogramm auf 2 Event-Bühnen mit Live-Musik und in der ganzen Stadt verstreut kulinarische Highlights.<BR \/><BR \/>Essen und Getränke gibts zu “Schnäppchen-Preisen“ und alle Einnahmen gehen an die Jugendarbeit in Südtirol – Feiern und helfen eben!<BR \/><BR \/> Hier nur ein paar der Highlights: Gleitschirmflüge, Autogrammstunde mit den Stars des HC Pustertal, Human Soccer, Ponyreiten, Streichelzoo, Kinderdisco, und vieles mehr. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204695_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Um 10 Uhr beginnt das „LuftSprung“-Fest in Pfalzen am Pavillon – danach starten alle über die ganze Stadt verteilten Highlights und gratis Hüpfburgen, Rutschen, Torwände, Carrerabahnen, und und und...<BR \/><BR \/>Kostenlose Parkplätze gibt es an allen Zufahrtsstraßen von Pfalzen – mit wenigen Schritten sind die Besucher auf der Event-Straße, wo Clowns sie begrüßen, Kinder-Schminkstande aufgebaut sind, Zuckerwatte und Popcorn duftet, Burger und Brathähnchen auf die Gäste warten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204698_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Familienfest zum 30-jährigen Bestehen von Anjoka findet von 10 bis 18 Uhr statt.