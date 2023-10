Anteprima Merano Winefestival 2023: Das Tor zur Welt des exquisiten Geschmacks

Foto: © Hannes Niederkofler

Foto: © IDM Südtirol-Alto Adige/Manuel Ferrigato

Freuen Sie sich aufwelche vom WineHunter Helmuth Köcher ausgesucht wurden. Verkosten Sie, serviert von den fleißigen Schülern der Landesberufschule für das Gastgewerbe SAVOY in Meran . Die Aromen und Geschmacksrichtungen, die hier zelebriert werden, sind eine Ode an die Kunst der Weinherstellung.Neben exquisitem Wein bietet das Anteprima Merano WineFestival in Algund auch ein. Genießen Sie. Neben, welche von den einheimischen Produzenten selbst angerichtet und serviert werden, steht Ihnen ein buntes Angebot anzur Verfügung, welche perfekt zu den Weinen harmonieren und auf diese abgestimmt sind.Freuen Sie sich auf einen genussvollen Abend und lassen Sie sich von der Südtiroler Gastfreundschaft verwöhnen.Das Festival bietet auch die Möglichkeit die(pilzresistente Rebsorten) Weine aus Algund kennenzulernen.Ob Siesind, das, verspricht eine unvergesslicheErfahrung für alle Sinne.Das ist in Ihrem Ticket inklusive:• 200 verschiedene Etiketten aus Italien• Kulinarische Köstlichkeiten aus Algund• Broschüre zu allen Weinen mit den Bewertungen von Helmuth Köcher – The WineHunter und detaillierten Beschreibungen• Verkostung Algunder Piwi und Bioweine: Lernen Sie die neuen nachhaltigen Rebsortenkennen und verkosten Sie lokale Weine• Verkostung genussvoller Speisen aus Italien• Verkostung der Kellerei Meran Ticket für Abendveranstaltung Vorverkauf EUR 30,00Ticket an der Abendkassa EUR 35,00