Antwerpen ist ein langes Wochenende wert – jetzt mit Flug ab Bozen

Foto: © Sky Alps

Foto: © Sky Alps

Foto: © Lebak Photography

Die Stadt der Künste und des Barocks lässt aber auch Raum für das etwas „anderes Antwerpen“, die moderne und zeitgenössische Stadt mit vielen Kulturräumen, seiner neuen Architektur und seinen trendigen Vierteln, die sich in einem spannenden Kontrast perfekt mit der Stadt aus dem 17. Jahrhundert verbinden. Die Wasserscheide zwischen Altertum und Moderne ist die Festung Het Steen und der Kreuzfahrthafen an der Schelde, dem Fluss ohne Brücken, der Antwerpen zu einem der wichtigsten Häfen Europas macht.Wenn man von hier aus in Richtung Norden am Fluss entlang fährt, vielleicht mit dem Fahrrad, kommt man zum Viertel Het Eilandje („kleine Insel“), dem alten Hafen, wo die alten Lagerhäuser heute Restaurants, trendige Bars und Brauereien beherbergen und wo die Silhouetten der Gebäude, die das neue Antwerpen symbolisieren, hervorstechen: das von Zaha Hadid entworfene Porthouse, eine neue Ikone in einer Stadt, die immer in Bewegung ist, und das MAS, ein Kulturzentrum mit einem reichhaltigen Programm, von dessen Terrasse aus man eine spektakuläre Aussicht genießen oder in einem der 15 Sternerestaurants Köstlichkeiten erleben kann.Schlendert man stattdessen nach Süden, gelangt man in das elegante Viertel Het Zuid („der Süden“), wo sich klassische Wohnhäuser mit Cafés, Boutiquen, Kunstgalerien und Museen von internationalem Ruf abwechseln. Besonders beindrucken das Königlichen Museum der Schönen Künste Antwerpen (KMSKA), dem „Haus der Flämischen Meister“, das kürzlich nach einer langen Renovierung und Erweiterung wiedereröffnet wurde und das MoMu (Modemuseum), das Gravitationszentrum der Leidenschaft der Antwerpener für Stil und Innovation.Bei einem langen Wochenende in Antwerpen können Sie auch zwei andere Perlen Flanderns entdecken: Brügge und Gent. Etwa anderthalb Stunden mit dem Zug entfernt liegt Brügge: Die rätselhafte und geheimnisvolle Stadt hat ihr mittelalterliches Flair mit ihren Backsteinfassaden, Stufendächern, verschlungenen Grachten, jahrhundertealten Kirchen und den engen Gassen des historischen Zentrums, das zum UNESCO-Kulturerbe zählt, bewahrt. Von Brügge aus bringt Sie eine 20-minütige Zugfahrt nach Gent (1 Stunde von Antwerpen), laut Lonely Planet Europas bestgehütetes Geheimnis, geschützt durch die gotischen Umrisse des Belfort, die Kirchen St. Nikolaus und St. Michael und die Kathedrale St. Bavon-Sint Baafs, wo Van Eycks Polyptychon des Mystischen Lammes, ein Meisterwerk der flämischen Malerei, aufbewahrt ist, bis hin zum Schloss der Grafen, das über die Gassen des Patershol, des mittelalterlichen Viertels voller Restaurants und Geschäfte, hinausschaut.Von 21. Dezember bis 15. April fliegt SkyAlps zwei 3 Mal pro Woche von Bozen nach Antwerpen. In nur 90 Minuten können sie im sogenannten Diamanten mit vielen Gesichtern etwas Auszeit genießen.Tickets können Sie ab sofort unter www.SkyAlps.com buchen.Mehr Informationen für Ihre Reise erhalten Sie unter: www.visitflanders.com