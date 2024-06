ApérOberholz - Sunset Edition

Veranstaltungen in der Berghütte Oberholz machen viel Freude - Foto: © Gabriel Eisath

Spezielle Spritzvariationen mit kleinen Häppchen. Für beste Stimmung sorgt DJ Igor - Foto: © Gabriel Eisath

[email protected]

Die Berghütte Oberholz: Der ideale Ort für exklusive private Feiern oder Firmenevents - Foto: © Günther Pichler

[email protected]

Foto: © Günther Pichler / Gabriel Eisath

Event-Programm Berghütte Oberholz Sommer 2024



jeden Donnerstag und Freitag, ab 15. Juni bis 5. Oktober



ApèrOberholz Sunset Edition



Freitag, den 21. Juni





Oberholz Classic, Trio Arioso und Frühstück



Samstag, den 27. Juni



Eggentaler Schupfenfest & Oberholz Special



Sonntag, den 4. August



LINK EVENTS

https://oberholz.com/events/

Zur Sommersonnenwende am Freitag, 21. Juni 2024, findet in der Berghütte Oberholz ein spezieller Apéritivo Lungo statt.Die Berghütte Oberholz auf 2'096 m ü.M. öffnet am Abend ihre Tore und lädt zum „ApèrOberholz - Sunset Edition“ mit eigens kreierten Drinks und lokalen Köstlichkeiten ein.Spezielle Spritzvariationen mit kleinen Häppchen machen den ApéroOberholz zu einem einzigartigen Erlebnis. Deejay Igor sorgt für gute Stimmung und eine einzigartige Atmosphäre. Den unvergesslichen Sternenhimmel über dem Latemar können die Besucher bei der ersten „ApèrOberholz Sunset Edition“ genießen.Zur Berghütte und zurück ins Tal geht es mit dem Panorama-Sessellift Obereggen-Oberholz (Auffahrt 18:00 bis 22:00 Uhr; letzte Rückfahrt 23:30 Uhr).ApèrOberholz inklusive Lift: 44 EuroDie Berghütte Oberholz am Fuße des Welterbe Latemar ist und bleibt das architektonische Highlight in den Dolomiten. Die zeitgenössische Architektur stellt durch die großen Panoramafenster die Bergwelt in den Mittelpunkt und bietet einen gemütlichen Rückzugsort. In den drei Stuben und auf der sonnigen Panoramaterrasse am Fuße des Latemar-Massivs, steht Genuss an erster Stelle. Das wöchentliche Highlight bietet jeden Donnerstag und Samstag von 8:30 bis 10:00 Uhr ein umfangreiches Frühstück inklusive der Berg- und Talfahrt. Reservierung erforderlich.Tel. 0471 618299Von Obereggen aus ist die Berghütte bequem mit dem Panorama-Sessellift Obereggen-Oberholz durchgehend von 8.30 bis 18.00 Uhr erreichbar oder zu Fuß über Weg Nr. 9 und Nr. 18. Die Berghütte kann auch von Pampeago und Predazzo aus mit den Liftanlagen und dann über den Weg Nr. 22 erreicht werden.+39 0471 618 200Die Feste soll man ja bekanntlich so feiern, wie sie fallen. Deshalb ist es gut, dass die Veranstaltungen in der Berghütte Oberholz schön bunt über den Sommer 2024 verteilt stattfinden und immer für neue Überraschungen und Unterhaltung sorgen, so kann die Berghütte Oberholz auch exklusiv für private Anlässe oder Firmenfeiern gebucht werden. Hier erfährst du, was und wann auf der Berghütte Oberholz gerade los ist und welche Events für deinen geplanten Ausflug nach Obereggen schon mal auf deine Vorfreudeliste dürfen!