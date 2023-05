Auch 2023 gibt es wieder viel zu erleben in Trauttmansdorff

Foto: © Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff

Diese eingewanderten Pflanzen aus anderen Kontinenten machen es der einheimischen Flora ganz schön schwer. Sie breiten sich stark aus und sind manchmal sogar schädlich für die Gesundheit, Biodiversität und Wirtschaft. Ein Beispiel für einen invasiven Neophyten ist der giftige Riesenbärenklau: Ein Hautkontakt kann bei Menschen zu schweren Verbrennungen führen. Es gilt also aufzupassen, wenn man sich einen Neophyten anschaffen möchte, einige sollte man am besten vermeiden, andere sind sogar verboten.2023 widmen sich die Gärten von Schloss Trauttmansdorff den invasiven Neophyten. Ein Parcours im Garten zeigt an verschiedenen Standorten 35 Arten der eingewanderten Pflanzen und beschreibt ihre negativen Auswirkungen auf die Umwelt. Aber auch Tipps zum richtigen Umgang mit diesen Pflanzen sind dabei.8 Millionen Urlaubsgäste kommen im Jahr nach Südtirol. Auch viele Einheimische nutzen den hohen Freizeitwert des Landes, gönnen sich eine Wellness-Kur und gehen öfter aus als früher. 40.000 Arbeitskräfte braucht das Südtiroler Hotel- und Gastgewerbe in der Hochsaison, doppelt so viele wie vor 20 Jahren. Woher kommen all die Köchinnen, Kellner, Zimmermädchen? Und was müssen die Betriebe bieten, um genügend Personal zu finden? Die Branche tut sich von Jahr zu Jahr schwerer, Fachkräfte zu finden. Die Sonderausstellung 2023 des Touriseum zeigt wesentliche Ursachen für den Personalmangel auf, beleuchtet Strategien dagegen und zieht immer wieder Vergleiche zwischen der aktuellen Situation und vergangenen Zeitabschnitten.