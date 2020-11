Auch ich bin bei Ötzi Strom, weil...

100 % Südtirol, 100% „grün“, 100 % fair und transparent: Der Journalist Wolfgang Mayr hat seine Wahl getroffen: „Nachhaltig und bodenständig tirolerisch. Ötzi Strom agiert im Sinn von Alfons Benedikter, dem Vater der Strom-Autonomie. Der Wechsel ging bürokratisch unerwartet schnell, die Gebühren sind günstig, das Mitmachen an der Genossenschaft ist erwünscht, also auch noch basisdemokratisch. Was will der Kunde mehr?“