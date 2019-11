Auf ins weiße Winterwunderland

Im schönen Obergurgl, hoch über den Dächern des Ötztals, schmiegt sich das The Crystal Lifestylehotel zwischen die schneebedeckten Berggipfel. Hier, im luxuriösen Bergresort mit Vollpension und modernem Spa-Bereich finden Sie Erholung und Entspannung vom Alltag. Das charmante Spa-Juwel bietet die optimale Kombination aus gehobenem Komfort und privater Wohlfühloase inmitten reiner Natur. Ein Blick auf die majestätischen Berge mit ihren zugeschneiten Gipfeln und die vielen Tannenspitzen eingehüllt in weißer Schneepracht lässt das Herz aller Naturliebhaber höher schlagen. Vergessen Sie die Zeit bei ausgiebigen Spaziergängen durch das alpine Winterwunderland oder verfeinern Sie Ihre Ski- und Snowboardkünste auf einer der zahlreichen Skipisten. Wo anderswo die Lifte enden, fängt das Skigebiet Obergurgl-Hochgurgl erst an. Mit beeindruckenden Pistenlängen finden Sie hier ein Skiparadies, das Sie auf einer Höhe von etwa 3.080 m in die Anmut des ewigen Eises führt.



Um Sie nach einem langen Tag in den Bergen wieder aufzuwärmen, heißt Sie das moderne Spa willkommen. Auf einer großräumigen Fläche bietet die Wohlfühloase den idealen Kontrast zum Eis vor der Hoteltür. Warme Erdtöne und dezente Duftnoten sorgen dafür, dass sich innere Ruhe und Entspannung von ganz alleine einstellt. Entspannen Sie mit Blick auf das prasselnde Feuer im Kamin und wer mehr möchte, genießt Wärme und Entspannung in einer der Saunen und Dampfbäder.



Ein weiteres Highlight Ihres Aufenthalts ist die Küche des Hotelrestaurants, die durch ausgewählte Aromen und erstklassige Zutaten besticht und Ihre Geschmacksknospen erfreut. Verwöhnen Sie Ihren Gaumen beispielsweise mit echter Tiroler Küche im Restaurant Hohe Mut Alm, das neben einem grandiosen Ausblick auch gemütliche Hüttenabende verspricht.



Buchen Sie jetzt Ihre ganz persönliche Auszeit und genießen Sie schon bald den Zauber der unberührten Natur der Tiroler Berge – und erfüllen Sie sich Ihre sehnlichsten Urlaubsträume auf Secret Escapes!





