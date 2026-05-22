Seit über 115 Jahren ist die Firma J. Mohr in der Nähmaschinenbranche mit Freude und Leidenschaft aktiv. Damals wie heute wird auf Qualität und Know-how gesetzt, sei es im Verkauf, in der Beratung oder in der Reparatur. Dabei legt Geschäftsführer Christian Mohr besonderes Augenmerk auf die Anforderungen des einheimischen Markts.<BR \/><BR \/>1909 entschloss sich der Schwabe Josef Mohr dazu, sich mit seinem Handelsbetrieb im Bozner Stadtzentrum niederzulassen. Dort verkaufte er im nach ihm benannten Geschäft neben funktionalen Nähmaschinen auch stabile Fahrräder und kunstvolle Grammophone, die damals eine Innovation darstellten.<BR \/><BR \/>Mit den Jahren wurde das Sortiment ausgebaut: Schallplatten und CDs kamen zum Angebot dazu, das an die nächste Generation weitergegeben wurde. Mittlerweile lenkt Christian Mohr die Geschicke des Unternehmens, die ihm sein Vater 1990 anvertraut hat. Unter ihm wird Bewährtes weitergeführt und neue Ideen für die Zukunft gesammelt.<BR \/><BR \/><b>Alles rund ums Nähen<BR \/><\/b><BR \/>Seit 2017 hat sich J. Mohr ganz der Welt der Nähmaschinen verschrieben. Somit wurde die Produktpalette auf diesen Bereich ausgerichtet und zugleich deutlich erweitert. Nun umfasst sie diverse Nähapparate von bekannten Anbietern wie PFAFF, BROTHER, HUSQVARNA, SINGER und NECCHI sowie Industriemaschinen der Marken Juki, Jack und Adler. Im Warenbestand finden sich ergänzend dazu Artikel wie Knöpfe, Reißverschlüsse, Garne, Nadeln und Nähfüße, die eine Textilverarbeitung überhaupt erst möglich machen. Damit versorgt die Firma nicht nur Privathaushalte und Hobbynähende, sondern ebenfalls professionelle Schneidereien und Stickereien. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1314540_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Die Werkstatt als Herzstück<BR \/><\/b><BR \/>Wenn nach intensiver Verwendung größere Instandsetzungen nötig werden, kann die firmeneigene Werkstatt aufgesucht werden. In dieser ist Christian Mohr seit über 40 Jahren als gelernter Nähmaschinentechniker tätig. Diese Berufsbezeichnung ist in der Provinz eine echte Besonderheit, denn Mohr erzählt: „In Südtirol gibt es lediglich die Ausbildung zum Werkzeugmacher. Aus diesem Grund zog es mich in meiner Jugend nach München, wo ich mich in diesem Gebiet spezialisieren konnte.“<BR \/>Der Fachexperte verdankt es seiner Lehre, dass er die Bedeutung von kompatibler Ausstattung, regelmäßiger Wartung und hochwertigen Ausführungen kennt. Sie entscheiden darüber, wie lang die Lebensdauer der Maschinen ist: „Robuste Geräte können über Jahrzehnte hinweg genutzt und repariert werden. Im Gegensatz dazu stehen die aktuell beliebten Discounter-Modelle. Ihre Materialien sind trotz sorgfältigen Umgangs und richtiger Pflege nicht für eine dauerhafte Haltbarkeit ausgelegt.“<BR \/><BR \/><b>Frischer Wind durch Corona<\/b><BR \/><BR \/>Wer glaubt, dass das Nähen ein sterbendes Handwerk ist, irrt sich. Durch die starke bäuerliche Kultur blieb die Nachfrage im Land erhalten, seit der Corona-Pandemie sogar verstärkt. Mohr erklärt sich das durch ein modernes Umdenken, das zur Wertschätzung von ressourcenschonenden Lebensweisen geführt hat: „Wir entfernen uns zunehmend von der früheren Wegwerfgesellschaft. Stattdessen werden Nachhaltigkeit und Handarbeit wieder wichtiger, insbesondere für jüngere Menschen.“<BR \/><b><BR \/>Tradition, die sich auszahlt<\/b><BR \/><BR \/>Damit die nachrückende Kundschaft gehalten wird, stützt sich der Familienbetrieb auf seine Stärke: die persönliche Nähe. Gemeinsam mit den vier Mitarbeiterinnen und Ehefrau Christine Mohr ist der Ladenbesitzer daher stets darum bemüht, den direkten Kundenkontakt zu suchen. Er weiß: „Da wir im lokalen Handel tätig sind, können wir mit einem persönlichen Service punkten. Viele möchten die Maschinen vor Ort begutachten und die verschiedensten Funktionen unter unserer Anleitung ausprobieren. Das schafft Vertrauen.“<BR \/><BR \/>Bei der Weiterführung dieses Geschäftsprinzips wird die Firma durch die Mitgliedschaft im hds unterstützt. Der Verband steht der Familie Mohr seit 80 Jahren zur Seite und vertritt deren unternehmerische Interessen. Der Erfolg hat gezeigt, dass es sich lohnt, dieser Partnerschaft treu zu bleiben.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1314543_image" \/><\/div>\r\n<b><BR \/><BR \/>Wussten Sie, dass<\/b><BR \/>es unterschiedliche Arten von Nähmaschinen gibt? Neben mechanischen Geräten für den privaten Alltagsgebrauch gibt es Overlock- und Stickmaschinen für anspruchsvolle Anwendungen. Erstere eignen sich für das schnelle Vernähen von zwei Stoffkanten mit vier Fäden. Letztere sind hingegen darauf ausgelegt, kreative Stickmuster innerhalb der technischen Rahmengröße zu realisieren.