Die Suche nach passenden Veranstaltungen kann zeitaufwendig sein – vor allem, wenn das Angebot groß ist und sich ständig verändert. Genau hier setzt ein neuer KI-gestützter Chat-Bot an: Er analysiert Vorlieben, Standort und Datum, um individuelle Event-Vorschläge in Echtzeit zu liefern.<BR \/><BR \/>Ob Konzerte, Sportevents, Ausstellungen oder kulinarische Highlights – der digitale Assistent kennt die angesagtesten Veranstaltungen in deiner Nähe und passt seine Empfehlungen laufend an. Nutzer:innen erhalten damit nicht nur Inspiration, sondern auch konkrete Vorschläge, die genau zu ihren Interessen und ihrem Zeitplan passen. <BR \/><BR \/>Besonders praktisch: Der Chat-Bot funktioniert intuitiv über eine einfache Chat-Oberfläche. Statt lange zu suchen, reicht eine kurze Anfrage und schon liefert der Bot passende Ideen inklusive Details.<BR \/><BR \/>Für Veranstalter eröffnet sich gleichzeitig eine neue Möglichkeit, gezielt auf ihre Events aufmerksam zu machen. Mit dieser neuen Technologie wird Freizeitplanung smarter, schneller und persönlicher – und die nächste spannende Veranstaltung ist nur noch einen <a href="https:\/\/www.stol.it\/tages-und-wochenendplaner" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Klick<\/a> entfernt.<BR \/><BR \/>Alles Infos gibt’s <a href="https:\/\/www.stol.it\/tages-und-wochenendplaner" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier<\/a>