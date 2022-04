Auf vielseitiger Entdeckungsreise inmitten eines mediterranen Paradieses: Sardinien von seiner schönsten Seite erleben – ungezähmt, ganzheitlich, sinnlich.

Foto: © Falkensteiner Resort

Sardinien ist ein paradiesisches Fleckchen Erde, das es versteht, seine Besucher_innen vom ersten Tag an in seinen Bann zu ziehen! Die sardische Gastfreundschaft kennt kaum Grenzen und ist auch im Falkensteiner Resort Capo Boi im Überfluss vorhanden – hier wird das Motto „Welcome Home“ gelebt. Erfahren Sie selbst, wie die Insel ein Stück weit auch zu Ihrem Zuhause wird und genießen Sie Sardinien von seiner authentischen Seite.Bereits ab der Eröffnung zu Ostern bietet das Inselleben rund um das malerische Städtchen Villasimius eine Vielzahl an einzigartigen Erlebnissen. Begeben Sie sich auf eine Jeep-Entdeckungstour an Land, oder genießen Sie die Weite des Ozeans während eines Segeltrips. Wilde Küstenabschnitte von unfassbarer Schönheit entdecken, mit dem Boot einsame Buchten ansteuern oder im kristallklaren Ozean schwimmen. Beim Schnorcheln wird sich Ihnen ein einzigartiges Unterwasserschauspiel offenbaren, das die bunte Welt am Meeresgrund erfahrbar macht.Von Zackenbarschen über Langusten bis hin zu Seegänseblümchen – die prächtige Natur mutet auf Sardinien unter Wasser und an Land wahrlich exotisch an. Bestaunen Sie die unberührte Vegetation samt felsiger Küstenlinie und bunten Stränden, an denen Möwen und rosa Flamingos leben.Für eine nachhaltige Urlaubsgestaltung sorgen u.a. Bildungs- und Erkundungsprogramme für Kinder und Erwachsene, die das Bewusstsein der Gäste für die Destination rund um das Meeresschutzgebiet Capo Carbonara schärfen sollen. So verwöhnen etwa Spa-Treatments mit kostbaren Ingredienzien der Natur und auch die verarbeiteten Zutaten in der Küche haben einen regionalen Bezug – der köstliche Geschmack der Insel macht weite Lieferwege ohnedies obsolet.Frische Zutaten, duftende Aromen und die typisch italienische Liebe zum Essen sind im Falkensteiner Resort Capo Boi mit jedem Bissen sinnlich erfahrbar. Im Kento Bay Restaurant & Lookout erwartet Gourmets eine besondere Erfahrung: Im Zuge eines romantischen Dinners mit Blick auf das Meer, bereitet Michelin-Sternekoch Theodor Falser eine spannende Fusion aus sardischen Geschmäckern und japanischen Köstlichkeiten zu. Amore in kulinarischer Form!Lassen Sie sich von der entspannten Atmosphäre dieses wunderbaren Urlaubsortes verzaubern und tauchen Sie ein in die Faszination Sardiniens. Genießen Sie eine erholsame Auszeit im Acquapura Cocooning SPA und lassen Sie sich einfach treiben, bis Ihre Batterien wieder aufgeladen sind.Verbinden Sie Spaß und Sport bei zahlreichen Aktivitäten, die von sanftem Yoga bis hin zu adrenalin-geladenen Wassersportarten reichen, oder verbringen Sie einen Familienurlaub mit Entertainment-Elementen für Groß und Klein, der Ihnen lange Zeit in kostbarer Erinnerung bleiben wird.