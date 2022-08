Auf zur Wahl der besten Pizzerien Südtirols

Von Pizza bekommt man nie genug! Frisch aus dem Steinofen, hauchdünn, knusprig-zart, reich belegt, oder klassisch neapolitanisch – das italienische Vorzeige-Nationalgericht schmeckt uns in all seinen Facetten – vielleicht gerade weil es so einfach und gleichermaßen vielfältig in der Zubereitung ist. Was liegt also näher, als im Rahmen des ersten großen Pizza-Votings Südtirols die beste Pizzeria des Landes zu küren. Mitmachen ist einfach und ganz nebenbei kannst du einen von 5 Gutscheinen für einen Pizza-Abend mit deinen Freunden oder deiner Family in einem der teilnehmenden Betriebe gewinnen.Und so geht’s: Auf unserer Gewinnspielseite restaurants.st/pizza und in der Dolomiten / Zett App findest du die zur Wahl stehenden Pizzerien. Auf „Abstimmen“ klicken, anmelden und schon bekommt dein Lieblingslokal deine Stimme! Um die Gewinnchancen zu erhöhen, kannst du während der gesamten Gewinnspiel-Laufzeit bis zum 15. September gleich täglich deinen Favoriten wählen. Mehr Votes heißt mehr Gewinnchancen und mit etwas Glück rückt der Preis in greifbare Nähe. Wir wünschen dir jetzt schon viel Glück beim Mitmachen und freuen uns auf einen spannenden Wettbewerb.Alle Details und die Teilnahmebedingungen findest du unter restaurants.st. Hier die Liste der teilnehmenden Betriebe.Restaurant Pizzeria Adler / Deutschnofen, Restaurant Pizzeria Sportcenter / Deutschnofen, Restaurant Pizzeria Wiesenheim / Eppan, Restaurant Pizzeria Sportzentrum / Innichen, Restaurant Pizzeria Gutshof / Lana, Pizzeria Steinerhof / Leifers, Restaurant Pizzeria Figl / Nals, Bar Pizzeria Alpenblick / Plaus, Restaurant Pizzeria Ritterkeller / St. Vigil-Enneberg, Restaurant Kuppelwies / St. Walburg-Ulten, Hotel Dolomiten / Toblach, Bed & Breakfast zum Sepp / Ratschings, Altenburger Hof / Kaltern, Restaurant Pizzeria Steak-house L'Faná / Stern-Abtei.