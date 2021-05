Aufatmen in der Wiege der Sommerfrische

„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“…wie wahr, wie wahr! Gerade in letzter Zeit wurden wir uns wohl alle bewusst wie schön unsere Heimat ist. Und unsere Sehnsucht nach Erholung, Genuss, einer Auszeit in schöner Natur, … ist größer denn je! Raus aus den eigenen vier Wänden! Wo erholen? Wo aufatmen? Wo genießen? Am besten am Ritten, dem Sonnenplateau, wo einst die „Sommerfrische“ erfunden wurde.