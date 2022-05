Auffallend anders: Die neuen Werbeflächen auf den Mietbussen des KSM

Die neuen Werbeflächen der Mietbusse des KSM - Foto: © First Avenue

„Der Vorteil liegt vor allem in der lokalen Einsetzbarkeit. Ganz gleich, ob man eine neue Geschäftsadresse publizieren, eine Veranstaltung, kulinarische Aktionen oder eine neue Dienstleistung anbieten möchte – die Botschaft erhält im täglichen Verkehrsfluss eine sehr hohe Aufmerksamkeit bei Einheimischen wie Urlaubsgästen. Außerdem ist mit den unterschiedlichen Größen der Flächen für jedes Budget das passende Format dabei.“, so First Avenue-Geschäftsführer Michael Hölzl.„Mittlerweile führen wir in ganz Südtirol öffentliche Dienste mit unseren Kleinbussen aus, wobei insbesondere der Transport von Schülern und Menschen mit Beeinträchtigungen ein großes An-liegen für uns ist. Wir haben bisher ein sehr positives Feedback sowohl von den Fahrgästen als auch von unseren Mitgliedern erhalten. Die Werbeflächen sind immer im Blickfeld von Insassen, Passanten und Autofahrern. Sie wirken ansprechend, sympathisch und stechen aus der tagtägli-chen Werbeflut besonders hervor“, ist Georg Gutgsell, Direktor des KSM, überzeugt.Die Werbekunden sehen es als wirksames Werbeformat, um Reichweite, Kontaktdichte und Bekanntheit besonders bei lokalen Zielgruppen zu erreichen. „Werbung auf dem Heck oder den Seitenflächen der Mietwagen sind außerordentlich aufmerksamkeitsstark, erreichen mehrere tausend Sichtkontakte pro Tag und werden auch dann wahrgenommen, wenn Verkehrsteilnehmer beispielsweise hinter einem Bus fahren.Dazu kommt, dass selbst wenn wir nur einzelne Fahrzeuge ausstatten wollen, das Preis-Leistungsverhältnis sehr überzeugend ist“, weiß Martin Reiter, Marketingleiter bei der Tiroler Versicherung.Interessiere Unternehmen können sich direkt auf www.firstavenue.it/kontakte über die Möglichkeiten informieren und beraten lassen.