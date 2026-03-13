Am 27.3. entzückt Gitarrenpoet <b>Wolfgang Muthspiel<\/b> mit „Etudes\/Quietudes“ zwischen Klassik und Jazz. Am 28.3. folgen Frauenpower mit <b>K.K_Klang-Kabinett<\/b> Daham, und das <b>Sweet Alps Orchestra<\/b> mit Voyage – ein klangreicher Mix aus Folk, Jazz und alpenländisch-globalen Farben. <BR \/><BR \/>I<b>NFO & Tickets:<\/b> <a href="https:\/\/www.kulturzentrum-toblach.eu\/de\/kulturprogramm\/festival-dolomites-1245.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.festival-dolomites.it<\/a> \/ +39 0474 976151<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1266963_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1266966_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1266969_image" \/><\/div>