Auftakt zur Despar-Spendenaktion „Die Welt braucht uns Frauen“: Mit der Aktion unterstützt Despar in Südtirol den Endometriose Verein Südtirol „Noi con Voi“

Vom 20. Februar bis zum 8. März haben die Kundinnen und Kunden auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit in allen teilnehmenden Despar-, Eurospar-, und Interspar-Märkten ihren Einkauf aufzurunden und so zu spenden.Bozen, Padova, 20. Februar 2023 –geht heuer anlässlich des Internationalen FrauentagsAuch heuer können die Südtirolerinnen und Südtiroleran den Kassen der teilnehmenden Despar-, Eurospar- und Interspar-Filialen ihren Einkaufsbetrag aufrunden oder einen freiwilligen Betrag angeben, umdtirol geht der Erlös an den “’“, eine 2022 gegründete Organisation mit Sitz in Bozen, die sich zum Ziel gesetzt hat, Frauen, die an Endometriose, Adenomyose und anderen Erkrankungen des weiblichen Fortpflanzungsorgans leiden, zu helfen und das Bewusstsein und das Wissen über eine sehr schmerzhafte Krankheit zu fördern. DurchschnittlichDie Initiative wurde heute auf einer Pressekonferenz im Krankenhaus Bozen in Anwesenheit von– Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes,– Primar der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe Krankenhaus Bozen,– Präsidentin Endometriose Verein Südtirol “Noi con Voi“,– Vize-Präsidentin Endometriose Verein Südtirol “Noi con Voi“,– Regionaldirektor Despar Trentino-Südtirol und– Marketingverantwortlicher Despar Trentino-Südtirol, vorgestellt.“Endometriose ist eine chronische Krankheit, die vor allem junge Frauen betrifft. Essenziell ist die Aufklärung und Sensibilisierung, nachdem es um einen noch immer tabuisierten Bereich geht. Mein Dank gilt deshalb dem “Endometriose Südtirol“, Primar Dr. Steinkasserer und Despar für das Engagement in diesem Bereich,“ unterstrich“Leider wird Endometriose noch immer oft sehr spät diagnostiziert,“ so, “Wichtig ist es die Therapie so früh wie möglich zu beginnen, auch weil es sehr gute Behandlungsmethoden gibt.“stellte die Organisation vor: “Ziel unseres Vereins ist es, möglichst viele Menschen zu erreichen, das Bewusstsein und das Wissen über diese Krankheit zu erhöhen, die Zeit bis zur Diagnose zu verkürzen und die Südtiroler Bevölkerung für diese Problematik zu sensibilisieren.“„Diese Spendenaktion, welche sich nun zum neunten Mal jährt, ist für uns als Despar immer besonders wichtig. Dank der großzügigen Spenden der geschätzten Kundinnen und Kunden von Despar, Eurospar und Interspar waren unsere Spendenaktionen stets ein großer Erfolg. In den vergangenen Jahren konnten wir so zahlreiche, gemeinnützige Projekte unterstützen, in allen Regionen in denen wir tätig sind. Endomteriose ist eine Krankheit, die Auswirkungen auf das Privat- und Berufsleben und trotzdem oft unterschätzt wird. Wir hoffen, dass wir diese Thematik mit dieser Initiative auch etwas ins Rampenlicht stellen können.“, betont“ ist eine soziale Initiative, die in allen Regionen, in denen Aspiag Service vertreten ist, durchgeführt wird: Neben dem Südtiroler Endometriose-Verein „Noi con voi“ in Bozen wurden folgende Organisationen als Empfänger der gesammelten Gelder ausgewählt: der Verein „La voce di una è la voce di tutte ODV“ für das Trentino, die ISSA School (International School of Surgical Anatomy) des IRCSS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria in Negrar di Valpolicella (VR) für Venetien, die Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in Triest für Friaul-Julisch-Venetien, die Breast Unit des Bellaria Hospitals in Bologna für die Emilia Romagna und WelfareCare Società Benefit für die Lombardei.