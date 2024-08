Aus- & Weiterbildung: Die WDA – Werbe Design Akademie ist frech, kreativ, werblich und provokant

Die zweijährige Berufsausbildung führt unter anderem zur Beschäftigungin Agenturen, Verlagen, Marketing-Abteilungen, in die Selbständigkeitoder in andere Bereiche der Kreativwirtschaft. Die Ausbildung an der Werbe Design Akademie (WDA) dauert 2 Jahre (ganztags). Sie beginnt mit einer grafischen Grundlagenausbildung und setzt sich in einerSpezialisierung fort:-Spezialisierung Grafikdesign,-Spezialisierung Mediendesign.Die Werbe Design Akademie schließt mit dem WDA-Diplom ab. Eine Lehrabschlussprüfung ist integrierter Bestandteil. Auch ein Weiterstudiumzum Bachelor an der New Design University ist möglich (AnrechnungWDA).Das Dozenten-Team an der Werbe Design Akademie besteht aus einemPool von über 30 Fachleuten, die in der Grafik- und Medien-Branche zu Hause sind. „Junge Wilde“ aus der Kreativ-Szene teilen ihr Wissen ebenso wie erfahrene Agenturleiter oder Gastvortragende, zum Beispiel der international renommierte Airbrush-Künstler Knud Tiroch. Ausgesuchte Tutoren bieten Unterstützung bei Übungen, Workshops und Projekten.Praxisorientierte Projektarbeiten und Exkursionen sind in Berufsausbildungen wie das Salz in der Suppe. Nur so kann man sich realistisch auf das Berufsleben vorbereiten.Der Besuch eines einmonatigen Praktikums gehört zur Ausbildung. So kann man die ersten Schritte in der Branche machen und vielleicht schon die Weichen für die Zukunft stellen. Zudem kann man an der Werbe Design Akademie (WDA) begleitendes Karrierecoaching nutzen.An derWDA findetman die technische Ausstattung, dieman braucht:unter anderem HD-Video-Ausrüstung inklusive Schnittplatz, Top-Fotoausrüstung, Digitaldrucker, Wireless LAN. Zudem erhalten alle Teilnehmer ein eigenes Mac-Book Air M3 und arbeiten mit der aktuellsten Software.Die Werbe Design Akademie ist eine Ausbildung für Menschen mitInteresse an Gestaltung, Kommunikation und den dafür notwendigenTechniken. Zielgruppe sind sowohl Schulabgänger (Mindestalter 17 Jahre) als auch Berufsumsteiger. Das Curriculum der Werbe Design Akademie in Innsbruck wird laufend aktualisiert, um auf dem neuesten Stand zu sein.WDA-Absolvent und nunmehriger WDA-Dozent Markus Zimmermann,Agentur Level 26, gewinnt den „Tirolissimo 2018“ für den besten Imagefilmfür denTourismusverband Erste Ferienregion im Zillertal. -WDA gewinnt die „Recheis-Challenge“ bei den „Innovation Days 2018“ für ein vorbildliches Vertriebskonzept.-WDA ist einer der Gewinner bei den „Innovation Days 2019“ zum Thema „Von der Idee zum Prototyp in 48 Stunden“.-WDA-Magazin „EBB&FLOW“ gewinnt im Jänner 2022 bei der „Competition“ des ICMA in der Kategorie „Magazine Print – Lifestyle and Fun“ den „Silver Award“.-WDA-Magazin _RAUM gewinnt im Jänner 2023 beim „24. European Newspaper Award“ einen „Award of excellence“ in der Kategorie „Magazin Print“.Mittwoch, 04. September 2024, 18:00 Uhr.Montag, 2. & Dienstag 10. September 2024 (ab 8.30 Uhr)Montag, 16. bis Donnerstag, 19. September 2024 (jeweils 9 bis 15 Uhr)Wintersemester 2023/2024, mit dem traditionellen WDA-Frühstück, Dienstag, 01. Oktober 2024 (ab 9 Uhr)oder [email protected] (+43) 05 90 90 5 – 7319>> Hier findest du mehr Informationen.