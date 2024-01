Ausbildung mit Zukunft

Die LBS Bozen bietet folgende Ausbildungen an:

• Berufsfindung/Anlehre• Holz, Metall, Elektro, Informatik• Holz, Metall, Elektro, Bau• Holz, Bau• Frisur, Schönheitspflege• Frisur, Schönheitspflege und Ernährung• Metall, Holz bzw. Metall, Elektro in der Außenstelle in NeumarktDie Berufsgrundstufe bereitet auf die anschließende weitere Ausbildung vor, ob in einem Lehrberuf (empfohlen), in einer der drei Fachschulen oder an einer anderen weiterführenden Schule.• Elektrotechnik, Gebäude- und Infrastrukturtechnik und Mechatronik• Fachinformatik und Elektrotechnik, Gebäude- und InfrastrukturtechnikIn diesem Jahr werden in den entsprechenden Berufsfeldern jene Basiskompetenzen vermittelt, die in den nächsten Klassen vertieft werden.Neben einer guten Allgemeinbildung werden in der Fachschule solide Fachkenntnisse der jeweiligen Branche vermittelt. Im Betriebspraktikum während des Schuljahres können erste berufliche Erfahrungen gesammelt werden. Folgende Ausrichtungen werden angeboten:• Elektrotechnik, Gebäude- und Infrastrukturtechnik• Fachinformatik• MechatronikNach Abschluss einer Fachschule besteht die Möglichkeit dieses Spezialisierungsjahr zu besuchen.• Industrie - und Gebäudeautomation (Elektrotechnik)• Techniker für Wartung und Instandhaltung mechatronischer Systeme (Mechatronik)• IT-Systemelektronik & Anwendungsentwicklung (Fachinformatik)Lehrlinge absolvieren ihre Ausbildung im Betrieb und in der Schule. Je nach Lehrberuf erfolgt der Schulbesuch einmal wöchentlich oder in mehrwöchigen Blöcken von insgesamt zehn Wochen.Voraussetzung für den Besuch dieser Klasse ist das Abschlussdiplom eines Spezialisierungslehrganges oder einer 4-jährigen Lehre, sowie der positive Abschluss des Zulassungskurses (60 Stunden in den Fächern Deutsch, Italienisch und Mathematik, sowie ein Motivationsgespräch).Romstraße 2039100 BozenTel. 0471/540700