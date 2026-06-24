Wer den aktuellen europäischen Jazz erleben will, dem bieten sich ab dem Wochenende über 50 Konzerte im ganzen Land. Pünktlich zum Start erfährt das innovative, dezentrale Festivalkonzept zudem eine besondere internationale Würdigung. Das Festival wird in diesem Jahr mit dem renommierten EJN Award for Adventurous Programming des Europe Jazz Network ausgezeichnet. Ein klares Zeichen, dass sich der Mut zu neuen, unkonventionellen Wegen auszahlt.<BR \/><BR \/>Am kommenden Freitag fällt der diesjährige Startschuss für das zehntägige musikalische Abenteuer quer durch die Region. Das Programm liest sich wie ein Plädoyer für den Jazz als offenes System. Hier gibt es keine Berührungsängste zwischen hypnotischen Groove-Formationen, folkloristischen Einflüssen und waghalsiger Improvisation. Das Festival versteht sich als lebendiger, unvorhersehbarer Prozess, bei dem auch Räume und Orte zu Mitspielern werden. Es sucht bewusst die Realität des Raums und verlegt seine Bühnen dorthin, wo man vieles vermuten würde – nur keine Avantgarde. Daraus schöpft das Festival seine ganz eigene, weit verzweigte Dynamik.<BR \/><BR \/><b>Von der urbanen Großbühne bis zur kleinen Kapelle<\/b><BR \/><BR \/>Den ersten großen Akzent setzt das gewaltige Gard Nilssen Supersonic Orchestra am Eröffnungsabend im Bozner NOI Techpark, wo zehn Bläser auf eine dreifach besetzte Rhythmusgruppe aus Bässen und Schlagzeugen treffen. Typisch fürs Festival: Nach dem großen Auftritt zerfällt das Riesenensemble in seine Einzelteile. Die Musiker formieren sich spontan in kleineren Besetzungen neu und tragen den Geist der skandinavischen Avantgarde direkt in die Peripherie – wie etwa bei einem intimen Konzert bei der geschichtsträchtigen Silvesterkapelle im Langental in Gröden.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75295489_gallery" \/><BR \/><BR \/>Ein weiteres Highlight im städtischen Raum erwartet das Publikum auf dem Bozner Waltherplatz. Dort flutet das schwedische Goran Kajfeš Subtropic Arkestra die Kulisse mit kosmischen Jazz-Visionen von Nigeria bis Brasilien. Kontrastiert werden solche Großprojekte von Konzerten an ungewöhnlichen akustischen Orten. So lädt das französische Trio Spin & Spells zwischen die kupfernen Brennblasen der Destillerie Roner in Tramin. Ein außergewöhnliches Hörerlebnis verspricht zudem der Auftritt der italienischen Geigerin Anaïs Drago, die für ein Solokonzert in die feuchte Kälte des Klimastollens von Prettau im Ahrntal eintaucht.<BR \/><BR \/><b>Improvisation im Raum: Musikalische Kontraste erobern die Region<\/b><BR \/><BR \/>Unvorhersehbare Begegnungen und musikalische Kontraste prägen auch heuer das Programm. Das Trio Future Backup bespielt die Stadtbibliothek in Brixen mit herrlich entspanntem Indie-Jazz, während am Meraner Pferderennplatz das Trio SVM3 auf den Elektroniker Beatdenker trifft. Selbst vertraute Sakralräume bekommen eine neue Bedeutung, wenn Tastenvirtuose Kit Downes zu einem Solokonzert an der Orgel in der Stiftspfarrkirche Gries lädt. In der Franzensfeste im Eisacktal zeigt der Allgäuer Freigeist Matthias Schriefl zusammen mit der Musikkapelle Schabs, wie spannend es klingt, wenn alpine Tradition auf urbane Improvisation trifft.<BR \/><BR \/>Dass Jazz im Kern ein zutiefst kommunikativer Akt ist, beweisen die täglichen „Sonic Reactions“ im Bozner Waaghaus. Bei diesen musikalischen Blind Dates treffen Solisten ohne Probe erstmals direkt auf der Bühne aufeinander. Wer nach all diesen intellektuellen und musikalischen Grenzgängen die Clubkultur sucht, findet sie bei den Late-Night-Sessions im Batzen Sudwerk in Bozen. Dort sorgen Acts wie die Wiener Techno-Instanz Elektro Guzzi, die Sängerin Sera Kalo oder das Duo Oasis Boom für den fließenden Übergang in hybride, elektronische Beats.<BR \/><BR \/>Das detaillierte Programm, alle Spielorte sowie Informationen zu Tickets und Pässen finden Sie hier: <a href="https:\/\/www.suedtiroljazzfestival.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.suedtiroljazzfestival.com<\/a>