Da die Eröffnung auf die Lange Nacht der Museen fällt, erwartet die Besucherinnen und Besucher ein besonders vielseitiges Programm, bei dem für alle etwas dabei ist!<BR \/><BR \/>Bereits ab 16 Uhr lädt die Künstlerin Carmen Maria Alber zu einem offenen Workshop für Kinder, Familien und alle Generationen ein. Auch in der Ausstellung gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Kunst spielerisch zu entdecken und selbst kreativ zu werden. Am Abend sorgt der Museion Art Club für weitere Highlights: Um 20:30 Uhr begeistert BAROKTHEGREAT mit einer Performance, bevor GRACE ab 22 Uhr mit einem DJ-Set für Clubatmosphäre sorgt.<BR \/><BR \/>Bis Mitternacht bleibt das Museion geöffnet und lädt zum Entdecken, Mitmachen und gemeinsamen Feiern ein.<BR \/>Ein ganz besonderer Abend im Museion in Bozen! Der Eintritt ist frei.<BR \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76711331_gallery" \/>