Auszeit für die ganze Familie gewinnen

Das wird garantiert ein großer Spaß und Entspannung für die ganze Familie: Beim „Zett“-Glückstelefon am Sonntag gibt es nämlich eine Übernachtung für zwei Personen und zwei Kinder inklusive ¾ Verwöhnpension im „Feuerstein Nature Family Resort“ in Pflersch www.feuerstein.info zu gewinnen.Wohin man auch schaut, leuchtende Kinderaugen, fröhliches Gelächter und glückliche Gesichter: Das „Feuerstein Nature Family Resort“ am Ende des Pflerschtals gleicht einer wahr gewordenen Märchenwelt, die jede Menge spannender Erlebnisse und unvergesslicher Urlaubsmomente für die ganze Familie bereithält.Auf die kleinen Gäste wartet ein wohl einzigartiges Angebot: Werkeln und basteln in der Holzwerkstatt, spielen, klettern und heuhüpfen in der Spielescheune, malen im Atelier, Sandburgen bauen im Matschraum, klettern an der über sechs Meter hohen Kletterwand, auf Schatzsuche gehen, Spaß in den vier Außen- und Innenpools mit über 100 Meter langen Wasserrutschen und noch vieles mehr… Während die Kleinen bestens aufgehoben sind, können sich die Eltern beruhigt zurücklehnen und Zweisamkeit im Adults-Only-Spa-Bereich genießen, an einer Yoga- oder Meditationseinheit teilnehmen, bei einer wohltuenden Massage entspannen oder einen ganz besonderen kulinarischen Abend im hauseigenen Gourmetrestaurant Artifex verbringen.

