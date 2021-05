Authentischer Urlaub in privater Atmosphäre

südtirol privat ist eine kleine, herzliche Vermietergruppe aus Südtirol. Die Vermieter befinden sich verstreut über ganz Südtirol. Hier erleben Sie die Alpenregion und ihre Landsleute von einer ganz anderen Seite: Genießen Sie eine individuelle, unabhängige Auszeit in gemütlichen Ferienwohnungen, Ferienhäusern, Chalets oder Zimmern mit Frühstück. Ein Urlaub bei den Südtiroler Privatvermietern bedeutet, einen Tapetenwechsel im eigenen Land zu erleben, loszulassen und anzukommen. Nein, nicht wie zu Hause – aber trotzdem daheim.Bei einem Südtirol-Urlaub kommt jeder auf seine Kosten. Egal, ob Naturliebhaber, Kulturbegeisterte, Aktivurlauber, Tierfreunde oder Familien, besuchen Sie andere Täler und Städte und erleben Sie es selbst. Die Vermieter der privaten Unterkünfte sind Spezialisten auf ihrem Gebiet und versorgen Sie mit Tipps zu Ihrer unvergesslichen Auszeit zu zweit, mit der Familie oder mit Ihrem vierbeinigen Freund. Nach einem traumhaften Tag in der Natur gibt es doch nichts Schöneres, als das Erlebte in den eigenen vier Urlaubswänden Revue passieren zu lassen.Muttertag steht vor der Tür. Möchten Sie Ihrer Mama nach dieser turbulenten Zeit ein ganz besonderes Dankeschön schenken? Dann ist ein Gutschein für einen Aufenthalt in einer der 200 Unterkünfte von südtirol privat genau das Richtige für Sie! Schenken Sie dem wichtigsten Menschen in Ihrem Leben eine Auszeit „zu Hause“ und erleben Sie gemeinsam traumhafte Wanderungen, aussichtsreiche Radtouren, entspannte Momente beim Relaxen im Garten und vieles mehr. Und das Beste: Urlaubsdestination und Unterkunft kann Ihre Mama selbst aussuchen, der Gutschein ist nämlich in allen teilnehmenden Betrieben einlösbar. Buchen und gestalten Sie Ihr Muttertagsgeschenk schnell und einfach online – samt passendem Design und liebevoller Botschaft – und Sie erhalten den Gutschein sofort per E-Mail zugeschickt.

vida