Autoindustriale eröffnet die neuen Mobility Showrooms in Bozen Süd

Das neue Konzept der Showrooms bietet ein einzigartiges Kundenerlebnis, wo die Besucher die neuesten Modelle von Mercedes-Benz, smart, Renault und Dacia an einem Standort finden können.Von luxuriösen SUV’s und highperformance AMG Modellen über innovative Elektrofahrzeuge bis hin zu kompakten Stadtflitzern – die Auswahl ist so vielfältig wie die Bedürfnisse der Kunden.Außerdem bietet die Gebrauchtwagenmarke Drive+ ein umfangreiches Angebot von zuverlässigen Gebrauchtwagen aller Marken.Neu: das Comeback der Marken Renault und Dacia. Nach langer Zeit der Abwesenheit, bringt Autoindustriale Mobility Group, als offizieller Vertragshändler und Werkstatt, die Marken Renault und Dacia wieder zurück nach Bozen. Mit bereits bestehenden Filialen in Bruneck, Trient und Rovereto erweitern sie ihre Präsenz in der Region und schaffen somit einen bedeutenden Mehrwert für ihren Hauptsitz in Bozen.STOL ist bei der Eröffnung am 20. Jänner on Tour und zeigt die besten Bilder.