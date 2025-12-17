<b>Die Geschichte<\/b><BR \/>Nachdem Jake Sully und Neytiri am Ende von „Avatar 2“ ihre Zuflucht im Wasserreich des Metkayina-Clans gefunden haben, scheint ihr Frieden nur von kurzer Dauer zu sein. Miles Quaritch ist weiterhin am Leben und seine Motive bleiben unklar. Sinnt er noch immer auf Rache, nachdem sein Sohn Spider ihn zwar rettete, sich jedoch letztlich für Jakes Familie entschied? <BR \/><BR \/>Für Neytiri bleibt sein Überleben eine offene Wunde, denn sie macht ihn verantwortlich für den Tod ihres Sohnes Neteyam. Doch die Bedrohung reicht weit über alte Feindschaften hinaus: In „Avatar 3“ begegnen wir erstmals den Feuer-Na’vi, den sogenannten Ash People – ein stolzes, kraftvolles Volk, das zeigt, dass nicht alle Bewohner Pandoras von guten Absichten geleitet sind. <BR \/><BR \/>Die Welt von Pandora wird größer, düsterer und komplexer als je zuvor. Jake, Neytiri und ihre Familie müssen erneut alles riskieren, um ihre Gemeinschaft zu schützen. Eine Geschichte über Zusammenhalt, Opferbereitschaft und die tiefen Bande, die ein Volk verbinden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1247670_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Regie, Produktion und Musik<\/b><BR \/>Unter der Regie von James Cameron entfaltet sich ein episches Sci-Fi-Abenteuer, das visuelle Innovation, emotionale Tiefe und eine faszinierende neue Kultur der Na’vi vereint. Mit Sam Worthington, Zoe Saldana und Sigourney Weaver in den Hauptrollen wird „Avatar: Fire And Ash“ zu einem fesselnden Film über Familie, Zusammenhalt und die Herausforderungen einer Welt, die größer und komplexer ist als je zuvor.<BR \/><BR \/><b>Jetzt Tickets sichern:<\/b><BR \/>•<\/TD><TD> <a href="https:\/\/www.cineplexx.bz.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Cineplexx Bozen<\/a><BR \/>•<\/TD><TD> <a href="https:\/\/www.cineplexx.bz.it\/algo_de" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Cineplexx Algo<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1247673_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1247676_image" \/><\/div>