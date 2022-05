Ban Winzer – Tag der offenen Weinkeller

Tag der offenen Weinkeller - Foto: © IDM Südtirol-Andreas Mierswa

Es erwarten euch Einblicke in die die sieben Weingüter rund um Klausen und ein vielseitiges Rahmenprogramm - Foto: © Santifaller Photography

Amsperren die Weingüter aus der Umgebung rund um Klausen vonihre Tore auf und geben interessante Einblicke in die vielfältige Welt des Weines.Dass der Wein aus Trauben erzeugt wird, ist den meisten wohl bekannt. Wie genau dieser Prozess abläuft und welche Feinheiten jeder für sich verwendet, erklären euch die Winzer direkt bei der Besichtigung ihres Weingutes.Neben den aufschlussreichen Erkenntnissen zum Weinanbau werden die edlen Tropfen natürlich verkostet und dabei auch über Terroir, Bouquet oder Anbaumethoden gefachsimpelt.Obwohl der Wein an sich schon ein facettenreiches Thema ist, lassen es sich die Winzer nicht nehmen, ihre Gäste auch mit kulinarischen Köstlichkeiten zu verwöhnen. Es gibt süße und grüne Krapfen, Kuchen, Fladenspezialitäten, frische Frühlingsbowls, Almkäse oder auch Spargelgerichte.So unterschiedlich die Eigenart einer jeden Weinsorte ist, so sind es auch die musikalischen Klänge, die bei dem ein und anderen Weingut für die besondere Stimmung sorgen.Die Weingüter, die zwischen Villanders, Klausen und Feldthurns liegen, können wunderbar zu Fuß erreicht werden. Wer möchte, kann auch nur zu einer der Kellereien wandern und dann mit demweiterfahren. Zwischen 14:00 und 22:00 Uhr fährt im Halbstundentakt ein Kleinbus in beide Richtungen, wo man bequem bei den einzelnen Weingütern ein- und aussteigen kann.Das Ticket für die Verkostung bei allen sieben teilnehmenden Weingütern kostet einmalig 20,00 €. Das Verkostungsband (Ticket) kann direkt bei allen Weingütern erworben werden. Es ist auch möglich, die Weine ohne Ticket glas- oder flaschenweise (gegen Bezahlung) zu genießen.