Barefoot Seaside Dreamaway: Unvergesslicher Sommerurlaub im Falkensteiner Hotel & SPA Jesolo

[email protected]

Stellen Sie sich vor, Sie wachen morgens auf und schauen aus Ihrem Fenster auf den endlosen Sandstrand und das glitzernde Meer. Was für ein perfekter Start in den Tag! Ob Sie sich entspannt am Strand oder an den In- und Outdoorpools sonnen oder eine actiongeladene Wassersportaktivität ausprobieren möchten, hier finden Sie alles, was das Sommerherz begehrt.Tauchen Sie ein in einen unvergesslichen Familienurlaub voller Spaß und Unterhaltung. Der goldene Sandstrand und der Abenteuerspielplatz bieten Ihnen und Ihren Liebsten den perfekten Ort, um gemeinsame Momente zu genießen. Entspannen Sie sich am Meer, während der optionale Babysitting-Service das Bild Ihres Trau-Familienurlaubes im Hotel am Meer abrundet.Wenn es um Entspannung geht, dann ist das Acquapura Blue.Horizon Spa der absolute Hotspot. Hier können Sie sich mit Lomi Lomi-Treatments ganz im hawaiianischen Stil verwöhnen lassen. Spüren Sie, wie der Alltag nachlässt und Sie in eine Welt voller Entspannung eintauchen. Kommen Sie in den verschiedenen Rückzugsmöglichkeiten zur Ruhe, lassen Sie sich in den Pools treiben oder genießen Sie den Meerblick von der Panorama-Sauna aus.Kulinarisch verwöhnt Sie das Hotel mit exquisiten Gerichten, die ihren Ursprung in Italien finden aber spannende Einflüsse aus Japan und Hawaii mitbringen. Erleben Sie kulinarische Hochgenüsse beim Frühstück – und Abendbuffet oder lassen Sie sich im HOKU Restaurant mit einer raffinierten à-la-carte Auswahl so richtig verwöhnen. Wenn sich die Sonne langsam hinter dem Meer versteckt und der Himmel in sein schönstes Abendrot taucht, können Sie den Tag mit köstlichen Tiki-Cocktails ausklingen lassen.Ob Sie nun einen erholsamen Strandurlaub, wohltuende SPA-Erlebnisse oder kulinarische Genüsse suchen, das Falkensteiner Hotel & SPA Jesolo bietet für jeden Geschmack das Richtige. Verbringen Sie einen unvergesslichen Sommer voller Sonne, Meer und unvergleichlichem Wohlbefinden. Schnappen Sie sich Ihre Sonnenbrille, packen Sie die Badehose ein und lassen Sie sich von der italienischen Leichtigkeit und dem einzigartigen Flair dieses Ortes verzaubern.Lust auf Mee(hr)? Hier geht es zu den Angeboten. FALKENSTEINER HOTEL & SPA JESOLOPiazza Le Corbusier 630016 Lido di JesoloVenetien, ItalienReservierungen:+43 50 9911 8063