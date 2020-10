Bauen und Sanieren : 32. WohnbauMesse im Waltherhaus Bozen am Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 18 Uhr

Seit 32. Jahren ist die WohnbauMesse im Bozner Waltherhaus ein gutbesuchter Treffpunkt für Bauwillige. Man erfährt alles über das energiesparende Sanieren, die steuerlichen Absetzmöglichkeiten, die Landesbeiträge und die staatlichen Förderungen und heuer speziell über den Superbonus von 110%.Das Herz der Infomesse bilden die Fachberatungen. Ob es um Energie- oder Baustofffragen, die staatlichen Steuervergünstigungen oder die Landesförderung geht, hier bekommen Sie im Vieraugengespräch auf alle Fragen die passende Antwort. Weitere wertvolle Informationen bieten die Fachvorträge von namhaften Experten.Fachbetriebe aus ganz Südtirol bieten außerdem einen aktuellen Einblick in den Stand der Bautechnik und ermöglichen Vergleiche von Produkten und Angeboten rund um Bau und Sanierung.Die 32. WohnbauMesse öffnet ihre Tore am Samstag, 24. Oktober. Alle Interessierten können sich am Samstag von 9 bis 18 Uhr und Sonntag von 12 bis 18 Uhr kostenlos beraten und inspieren lassen. Das vollständige Programm der Wohnbaumesse finden Sie auf der Webseite des AFB unter www.wohnbaumesse.bz Die Einhaltung aller notwendigen Sicherheitsvorkehrungen wie kontrollierter Zugang, Temperaturmessen, Registrierung der Teilnehmer*innen, Mund- und Nasenschutz, Desinfektion der Hände, Abstand usw. kann garantiert werden, ohne dass es deshalb zu größeren Verzögerungen kommen wird. Damit die Registrierung schneller erfolgen kann, können Sie sich von unserer Internetseite die Eigenerklärung herunterladen: www.wohnbaumesse.bz

