„Baufuchs 2025“ – neue Ausgabe ab sofort kostenlos erhältlich

Foto: © Baufuchs

Nachhaltigkeit, Rechtssicherheit, Qualitätssicherung, Risikominimierung. Diese Punkte spielen bei jedem Bau- oder Wohnprojekt eine wichtige Rolle. Ebenso geht es auch darum, Zeit und Geld zu sparen. „Es fällt diesbezüglich nicht immer leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen“, meint Herausgeber Florian Gamper. „Seit über 25 Jahren gibt der „Baufuchs„ unabhängige und verständliche Antworten auf alle wichtigen Fragen rund um das Bauen und Wohnen.“ Das umfassend überarbeitete Handbuch ist eben in seiner 16. Auflage erschienen – es liegt ab sofort kostenlos in den Gemeindebauämtern und wichtigsten Bankinstituten in ganz Südtirol auf.Bauen und Wohnen – für die meisten Menschen der große „Lebenstraum“, in welchen viel Energie investiert wird. Meist mit sehr viel Freude verbunden. Oft aber auch mit einigen Sorgen. Denn in der Regel handelt es sich dabei auch um eines der ganz großen finanziellen Projekte im Leben dar. Entscheidungen müssen wohl überlegt sein: Seit nunmehr über 25 Jahren steht Herausgeber Florian Gamper mit dem „Baufuchs“ jenen zur Seite, die sich – noch bevor sie endgültig entscheiden – ausgiebig informieren wollen. Der umfangreiche, aber handliche „Ratgeber“ hilft, möglichen unangenehmen Probleme aus dem Weg zu gehen. Und er unterstützt vor allem auch beim Geldsparen.Der „Baufuchs“ setzt dabei auf unabhängige, sachliche Information. Für die zahlreichen Textbeiträge konnten auch diesmal wieder ausgewiesene Experten gewonnen werden:Auf 345 Seiten gehen diese wieder in sechs interessanten Kapiteln und über 50 Fachartikeln auf die Planung und die Finanzierung von Bau- und Wohnprojekten ein – sie informieren weiters über den Rohbau und den Innenausbau sowie die Außengestaltung. Nicht fehlen dürfen selbstverständlich auch Umwelt- und Gesundheitsaspekte sowie Tipps zum Energiesparen. Weiterführende Informationen gibt es auf der Internetseite ( www.baufuchs.com ), die u.a. auch ein umfassendes Branchenverzeichnis beinhaltet.Wissenswertes kann u.a. über nachstehende Themen nachgelesen werden: die richtige Finanzierung, die Verantwortung auf der Baustelle, die Schätzung der Baukosten, die Absetzmöglichkeiten bei Energiesparmaßnahmen, die Bindung von Wohnkubatur, die neue Benutzungsgenehmigung bzw. Bewohnbarkeitserklärung sowie das Leben im Miteigentum. Informiert wird auch über den Schutz historischer und denkmalgeschützter Gebäude. Über schlüsselfertiges und nachhaltiges Bauen. Über Wärmedämmung. Über gesundes Wohnen mit natürlichen Baustoffen. Über das richtige Schlafen. Über den Innenausbau: Fenster, Rollläden, Farben, Bäder, Küchen, Böden, Leuchten u.v.m.Eingegangen wird auch auf die Außengestaltung (Garagentore, Gartenmöbel usw.). Und auf das wichtige Thema des nachhaltigen Heizens. Das informative „Bau-, Wohn- und Energiehandbuch“, übrigens weiterhin der einzige Ratgeber dieser Art in Südtirol, ist selbstverständlich auch in seiner 16. Auflage kostenlos erhältlich – und zwar in den Gemeindebauämtern, den wichtigsten Banken, und darüber hinaus bei zahlreichen Landesämtern sowie bei ausgewählten Unternehmen aus dem Bausektor.Florian Gamper (Herausgeber), Tel. 335-8248788