Das Bayerische Outdoor Filmfestival (BOFF) präsentiert eine Auswahl preisgekrönter Outdoor-Kurzfilme aus dem internationalen Raum. Gezeigt werden Filme über Klettern, Skifahren, Mountainbiken, Highlinen, Gleitschirmfliegen und Surfen – mal ernst, mal humorvoll, mal persönlich oder dokumentarisch. Aber immer: leidenschaftlich.<BR \/><BR \/>Ob absolute Superstars der Szene wie <b>Jakob Schubert<\/b> und <b>Adam Ondra<\/b>, zwei der weltbesten Sportkletterer, oder inspirierende Newcomer: Das BOFF bringt große Emotionen und spektakuläre Bilder auf die Leinwand.<BR \/><BR \/>Hinter dem Festival steht Gründer und Macher <b>Andi Prielmaier<\/b>, selbst leidenschaftlicher Bergsportler und Filmemacher.<BR \/><BR \/><b>Special Guest in Bozen<\/b><BR \/>Am 25. Februar ist Tamara Lunger live im Cineplexx Bozen vor Ort. Die Extremsportlerin erzählt im bewegenden Live-Interview, wie sie ihre Krise überwunden hat und ihre innere Balance wiedergefunden hat.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1277280_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Diese Highlights erwarten das Publikum:<\/b><BR \/><BR \/>• B.I.G. – Klettern Extrem<BR \/>• Walking on Clouds – Highlining<BR \/>• The Patagonia of Asia – MTB-Abenteuer<BR \/>• Exploring Senja – Ski-MTB-Abenteuer<BR \/>• Freer.AI.de – Die ultimative App – Ski-Science-Fiction AI Story<BR \/>• Strompiraten – Sail & Climb Abenteuer<BR \/>• No Way! – Acrobatic Paragliding<BR \/><BR \/><b>Jetzt Tickets sichern:<\/b><BR \/>- <a href="https:\/\/www.cineplexx.bz.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Cineplexx Bozen<\/a><BR \/>- <a href="https:\/\/www.cineplexx.bz.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Cineplexx Algo<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1277283_image" \/><\/div>