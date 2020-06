„Bei Alpewa fühlt man sich wohl“

[email protected]

Eine, die das Unternehmen so gut wie kaum ein anderer kennt, ist Monika Vikoler. Seit 25 Jahren ist sie bereits bei Alpewa und erinnert sich mit Freude an die vergangene Zeit im Betrieb.Seit 1. Mai 1995.Im Einkauf – ich kümmere mich um die Überprüfung und Beschaffung der Lagerware.Kurze Arbeitswoche ;-) – Spaß bei Seite, es war eine persönliche Herausforderung, da ich nach 11-jähriger Tätigkeit bei einer öffentlichen Körperschaft in die Privatwirtschaft gewechselt hatte, was vor 25 Jahren alles andere als üblich war.Alpewa ist ein Betrieb, in dem man sich wohlfühlt. Es herrscht ein gutes Arbeitsklima und ein respektvoller Umgang.Zu den spannendsten Ereignissen gehörten Produktentwicklungen, Sortimentserweiterungen und Betriebsbesichtigungen.Die Digitalisierung hat sicherlich viel verändert. Die Bestellungen sind kurzfristiger geworden, was dazu geführt hat, dass die Arbeit heute stressiger ist als früher. Auch die Kunden sind mit den Jahren anspruchsvoller geworden.Ich denke, die immer weiter voranschreitende Digitalisierung wird auch in Zukunft einen großen Einfluss haben und weitere Veränderungen mit sich bringen.Selbständiges Arbeiten.Ich wünsche Alpewa weiterhin viel Erfolg und erfreuliche Zuwachsraten.Negrellistraße 23I-39100 Bozen (BZ)

