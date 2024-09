Beim Land fürs Land arbeiten

Mit einer gezielten Kommunikationskampagne, die in diesen Wochen läuft, will man möglichst viele Bewerberinnen und Bewerber aller drei Sprachgruppen und jeden Alters ansprechen. Die Botschaft: Wer ins Team der Landesverwaltung kommt, findet nicht nur einen sicheren und flexiblen Arbeitsplatz, sondern auch vielseitige Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten. Die drei Primärfarben stehen für das Miteinander der Sprachgruppen; das Herz für die Freude und Einsatzbereitschaft, mit der das Team der Landesverwaltung für die Gemeinschaft arbeitet.Wer beim Land arbeitet, findet nicht nur ein mehrsprachiges Umfeld mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten, sondern vor allem viele motivierte Menschen, die gemeinsam ihre Kompetenz und Ideen für Südtirol einbringen. Als Arbeitgeber punktet das Land außerdem mit flexiblen Arbeitszeitmodellen für eine gute Vereinbarung von Beruf und Privatleben sowie einer breiten Palette an Bildungs- und Entwicklungsangeboten. Hinzu kommen Benefits wie Essensgutscheine, ein privater Gesundheitsfonds oder Beitragszahlungen für die Zusatzrente.Wer im Besitz eines Oberschulabschlusses und des Zweisprachigkeitsnachweises B2 ist, kann sich bis zum 17. September bewerben. Anfang Oktober findet ein großer Wettbewerb statt, bei dem erstmals ein innovatives Online-Tool zur Anwendung kommt: Die schriftliche Prüfung erfolgt im Multiple-Choice-Format über eine digitale Anwendung, die vor Ort bereitgestellt wird. Wer diesen Durchlauf schafft, wird im Anschluss zur mündlichen Prüfung eingeladen. Alle Infos zum Wettbewerb finden Interessierte auf provinz.bz.it/career Abgabefrist für die Gesuche ist Dienstag, 17. September 2024.