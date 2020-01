Berufe im Fokus

Von 09:00 Uhr bis 16:30 Uhr besteht die Möglichkeit den zahlreichen Schülerinnen und Schülern bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen und so das breitgefächerte Angebot der Berufsschule in Untermais besser kennenzulernen und gegebenenfalls die eigenen Ausbildungswünsche auf den Prüfstand zu stellen.





Das berufsbildende Angebot der Schule reicht von der Grund- und Fachschulausbildung, über die Lehrlingsausbildung im dualen System bis hin zur staatlichen Abschlussprüfung. Neben der Unterrichtstätigkeit in der Werkstatt werden auch das reiche Weiterbildungsangebot, verschiedene Schulprojekte und die Tätigkeit der Arbeitsgruppen an der Schule vorgestellt. Ferner erhalten die Besucherinnen und Besucher einen Einblick in die räumlichen Gegebenheiten und die materielle Ausstattung vor Ort.Die Schulgemeinschaft der Landesberufsschule für Handel, Handwerk und Industrie „Dipl. Ing. Luis Zuegg" freut sich darauf, am 25. Januar 2020 zahlreiche Gäste im Foyer begrüßen zu dürfen, die einen Einblick in den Schulbetrieb gewinnen und Informationen über das Ausbildungsangebot aus erster Hand erhalten möchten.

