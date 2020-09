Besser kommunizieren in der Videokonferenz

[email protected]

Dabei ist die Erfindung von Video-Calls eine enorme Errungenschaft: Die digitale Technik ermöglicht uns, einen Kommunikationsrahmen zu schaffen, der einer reellen Gesprächssituation sehr nah kommt.Ein paar Dinge muss man jedoch berücksichtigen, damit die Kommunikation via Webcam auch erfolgreich ist: Achten Sie auf eine angemessene Beleuchtung. Setzen Sie sich dafür so vor Ihren PC, dass das Tageslicht Ihr Gesicht von vorne erhellt.Auch der Hintergrund sollte mit Bedacht ausgewählt werden: Suchen Sie sich einen sauberen und geordneten Platz in Ihrer Wohnung oder wo auch immer Sie Ihre Videokonferenzen führen. Ein aufgeräumter Hintergrund lässt Sie professioneller und kompetenter wirken. Je weniger Gegenstände hinter Ihnen zu sehen sind, desto besser.Neben Licht und Hintergrund spielt auch der Bildausschnitt eine maßgebliche Rolle: Positionieren Sie die Kamera auf Augenhöhe, damit Ihr Gesprächspartner sich nicht von oben herab angesprochen fühlt. Außerdem sollte bestenfalls nur eine Hand breit Platz über Ihrem Kopf zum oberen Bildrand zu sehen sein. Zu viel Platz über dem Kopf lässt Sie kleiner wirken als Sie sind.Um via Webcam eine Beziehung zu Ihrem Gegenüber aufzubauen, sollten Sie Blickkontakt halten. Das ist allerdings schwieriger, als man meinen würde. Dafür muss man nämlich in die Kameralinse blicken, während Ihr Gesprächspartner auf dem Monitor womöglich in einem Fenster viel weiter unten zu sehen ist. Schieben Sie deshalb das Fenster so nah wie möglich unter die Kameralinse.Auch eine gute Körperhaltung ist bei Video-Calls von Vorteil. Diese wirkt sich nämlich nicht nur positiv auf das eigene Unterbewusstsein aus, sondern auch auf jenes Ihres Gegenübers.Der wertvollste Tipp, den Sie sich jedoch für Ihre nächste Videokonferenz merken sollten, ist es, zu Lächeln. Damit bauen Sie eine Verbindung zu Ihrem Gesprächspartner auf und hinterlassen einen bleibenden positiven Eindruck.

