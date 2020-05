Frühling in Algund – Jetzt erst recht

Wie das am besten geht? Mit einem ausgedehnten Spaziergang am Algunder Waalweg, gemütlichem Radeln auf der Via Claudia Augusta, einem aussichtsreichen Ausflug nach Vellau oder einem frühlingshaften Rundgang im Dorfzentrum.Passend dazu sind ab Montag, 11. Mai auch die Algunder Gastronomiebetriebe, angepasst an die gesetzlichen Bestimmungen betreffend CoVid19 und unter der genauen Einhaltung der hygienischen Maßnahmen, wieder für Sie da. In den Algunder Restaurants erwarten Sie frische und leichte Frühlingsgerichte sowie raffinierte Südtiroler Klassiker. Auch unsere Cafés öffnen Ihre Terrassen, wo Sie von Erdbeerschnitten, perfektem Espresso bis hin zu selbstgemachtem Eis alles genießen können. Auch einem feinen Dinner und einem edlen Glas Wein mit Ihren Liebsten steht nichts mehr im Wege, denn unsere Restaurants sind motivierter denn je und warten nur darauf, Sie endlich wieder verwöhnen zu dürfen.Wir freuen uns auf das, auf das wir alle so lange verzichten mussten: Wir freuen uns auf das gemeinsame Miteinander! Wir freuen uns auf Sie!Weitere Informationen unter www.algund.info

