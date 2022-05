Beyond Green Mobility ist zurück

Foto: © BeyondGreen

Es dürfte kaum jemanden geben, der diese seltsam, meist schwarz-weiß beklebten Fahrzeuge noch nicht zu Gesicht bekommen hat. Die sogenannten „Erlkönige“. War es früher ausschließlich zur Tarnung ihrer noch geheimen Modelle gedacht, ist es heute in Zeiten von Social Media vor allem Marketingstrategie - man rechnet damit, dass Fotos viral gehen und so eine maximale Sichtbarkeit erreicht wird.Südtirol ist seit vielen Jahren ein Hotspot dieser Testfahrzeuge. Heute schicken Konzerne vorwiegend ihre neuesten Modelle aus der E-Mobility Flotte zu uns, welche dann von den Ingenieuren bei unterschiedlichen Bedingungen getestet werden. Doch warum ausgerechnet Südtirol? „Die Topografie und das Klima hier ist einmalig auf so engem Raum. Man findet -10 Grad am Vormittag am Pass, +30 Grad am Nachmittag in Stadtnähe, Berg und Talfahrten sind überall möglich und die Lade-Infrastruktur ist ausgebaut wie nirgendwo sonst“, so Christian Österle, Test-Ingenieur von Daimler-Benz E-Trucks.Vergangenen Herbst und Anfang Mai dieses Jahres waren die neuen E-Truck Modelle von Daimler-Benz in Südtirol unterwegs, begleitet von einem 6-köpfigen Ingenieur Team. Im Fokus stand dabei das Batterie-Thermomanagement – jener Bereich, welcher maßgeblich die Reichweite beeinflusst.Es geht um die optimale Temperatur, die Rekuperation (Energierückgewinnung) sowie die präzise gesteuerten Ladezyklen. Mercedes nutz die Abwärme des E-Antriebs, dank der ein geringerer Energieaufwand für Heizung entsteht, was sich positiv auf die Reichweite auswirkt. Die Energierückgewinnung beim Bergabfahren oder Bremsen bringt u.a. extra Strom für die Klimaanlage. Viele Privatfahrer verzeihen heute noch die abweichenden Angaben bei der theoretischen und realen Reichweite , ein Berufsfahrer muss sich jedoch auf korrekte Angaben verlassen können. „Wo 400 km draufsteht, sind 400 km drin“ sagt Mercedes. Wir dürfen gespannt sein.Mercedes E-ActrosDauerleistung 300 kw (449PS)Spitzenleistung 400 kw (544PS)3 oder 4 Batterypacks zu je 112 Kwh336 Kwh oder 448 Kwh300 – 400 km ReichweiteLadegeschwindigkeit 160 kw/h20 – 80 % der Batterie in knapp 1h