Biathlon-Asse messen sich im Martelltal

Bereits am vergangenen Wochenende war der Biathlon IBU-Cup in Martell zu Gast. Die stets engagierten Organisatoren aus dem Martelltal hatten die Etappe kurzerhand übernommen, da die Wettkämpfe in Arber (Deutschland) aufgrund der Wetterbedingungen nicht stattfinden konnten.Am Donnerstag, 13. Februar, stehen im Biathlonzentrum Grogg im hinteren Martell spektakuläre Sprintrennen an. Das Finale der Herren steht ab 15.30 Uhr an, das Finale der Damen ab 16 Uhr. Am Samstag messen sich die Herren über 10km (ab 11 Uhr), die Damen über 7,5km (ab 14 Uhr). Am Sonntag stehen zum Abschluss die Verfolgungsrennen an.STOL ist am Donnerstag on Tour und zeigt die besten Bilder.

som