<b>Vom Zuhören zum Handeln.<\/b><BR \/><BR \/>Im Rahmen des landesweiten Beteiligungsprozesses „Bildungsdialog 2026„ wird erstmals der Impulsplan mit konkreten Handlungsempfehlungen vorgestellt: erarbeitet auf Basis der Impulsbefragung mit 1.383 Rückmeldungen aus Schulen und Kindergärten, geschärft in sieben Bezirkstreffen quer durch Südtirol und in der Arbeitsgruppe Bildungsdialog.<BR \/><BR \/><b>Impulse von außen. Antworten für Südtirol.<\/b><BR \/><BR \/>Vier internationale Impulsvorträge geben Denkanstöße: Lehrer und Bestsellerautor Bob Blume fragt, wie Schule in Zeiten von Künstlicher Intelligenz aussehen muss. Moderatorin Clarissa Corrêa da Silva („Wissen macht Ah!“) plädiert für Neugier als Bildungsziel. Bildungsforscherin Prof. Anne Sliwka (Universität Heidelberg) und Bestsellerautorin Corina Elfe blicken auf Schulentwicklung und gelingende Inklusion. Durch das Programm führt Thomas Vonmetz, für Live-Musik sorgen The Rocket Monkeys. Für kulinarische Impulse sorg die LHFS Bruneck.<BR \/><BR \/><b>Wann & wo<\/b><BR \/><BR \/>Freitag, 18. September 2026 Einlass ab 13:00 Uhr Beginn 14:30 Uhr Liveübertragung auf YouTube<BR \/>Messe Bozen, Halle H1<BR \/>Anmeldung unter <a href="https:\/\/www.bildungsdialog.bz.it\/event" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.bildungsdialog.bz.it\/event <\/a>