Gemeinsam ins Gespräch kommen. Ergebnisse mitgestalten. Zukunft mitgestalten.<BR \/><BR \/>Im Rahmen des landesweiten Beteiligungsprozesses „Bildungsdialog 2026„ werden erstmals konkrete Handlungsempfehlungen vorgestellt: erarbeitet auf Basis der Impulsbefragung mit über 1.383 Rückmeldungen aus Schulen und Kindergärten – und in den vergangenen Wochen weiter geschärft durch die Arbeitsgruppe Bildungsdialog. Vertreterinnen und Vertreter von KSL und ASM präsentieren die zentralen Empfehlungen direkt vor Ort im Bezirk.<BR \/><BR \/><b>Mitreden statt nur zuhören.<\/b><BR \/>Alle Teilnehmenden sind eingeladen, ihre Stimme einzubringen – per Voting an der Themenwand und über eine schriftliche Einwurf-Box. Jede Rückmeldung fließt in den weiteren Prozess ein.<BR \/><BR \/><b>Worauf alles hinausläuft<\/b><BR \/>Aus den Bezirkstreffen entsteht der Impulsplan, der am 18. September 2026 beim Bildungsdialog in der Messe Bozen vorgestellt wird. Unter dem Motto „Starke Bildung. Starke Zukunft.“ stehen dabei vier Werte im Mittelpunkt: Mitgestaltung, Vertrauen, Fairness und Zukunftsfähigkeit.<BR \/><BR \/><b>Wann & wo<\/b><BR \/>Donnerstag, 14. Mai 2026 um 18:00 Uhr − Get-together bis 20:00 Uhr<BR \/>Auer − Bozen − Brixen − Bruneck − Meran − Schlanders − Sterzing<BR \/><BR \/>Mehr Infos unter <a href="https:\/\/www.bildungsdialog.bz.it\/bezirkstreffen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">bildungsdialog.bz.it\/bezirkstreffen<\/a>